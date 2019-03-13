video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 13 مارس 2019 03:16 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ارتفاع بورصة البحرين بختام التعاملات مدفوعة بقطاعى البنوك والخدمات

الأربعاء، 13 مارس 2019 01:45 م
ارتفاع بورصة البحرين بختام التعاملات مدفوعة بقطاعى البنوك والخدمات بورصة البحرين
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.44% رابحاً عدد 6.21 نقطة ليغلق عند مستوى 1411.21 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعى البنوك التجارية والخدمات.
 
وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 2.2 مليون سهم، بقيمة قدرها 704 ألف  دينار  بحرينى.
 
وقاد الارتفاع قطاع البنوك التجارية بنسبة 20.82% مدفوعة بصعود سهم بنك البحرين الوطنى بنسبة 2.48%، بنك البحرين والكويت بنسبة 1.25%، المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 1.10%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 3.22% مدفوعة بسهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.62%.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أسهم البنوك تهبط ببورصة البحرين بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

ارتفاع طفيف لبورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعة بسهم مجموعة جى اف اتش

اخبار الاقتصاد

اخبار البورصة

سوق البحرين المالى

بورصة البحرين

البحرين




لا تفوتك
القوات البحرية تنجح فى إحباط محاولة تهريب 8 أطنان حشيش

القوات البحرية تنجح فى إحباط محاولة تهريب 8 أطنان حشيش

رئيس الخطوط الإثيوبية: هناك تشابه كبير بين حادثى طائرتى إثيوبيا وإندونيسيا

رئيس الخطوط الإثيوبية: هناك تشابه كبير بين حادثى طائرتى إثيوبيا وإندونيسيا

دفتر أحوال المواطن.. أهالى أسوان يستغيثون بعد انقطاع مياه الشرب لـ 5 أيام.. الجراجات تتحول لمقاهى بحى النزهة.. مياه الصرف مشكلة أهالى تقسيم أباظة فى الهرم.. وشكوى من الباعة الجائلين بالتجمع الخامس

دفتر أحوال المواطن.. أهالى أسوان يستغيثون بعد انقطاع مياه الشرب لـ 5 أيام.. الجراجات تتحول لمقاهى بحى النزهة.. مياه الصرف مشكلة أهالى تقسيم أباظة فى الهرم.. وشكوى من الباعة الجائلين بالتجمع الخامس

"اليوم السابع" يرصد وحدات روضة السيدة بعد تطويرها.. فرش 816 شقة وتسليمها لسكان العشوائيات مجانا.. الإنتهاء من تشجير الشوارع وإنشاء ممشى سياحى وطرح 99 محلا للإيجار.. صور

"اليوم السابع" يرصد وحدات روضة السيدة بعد تطويرها.. فرش 816 شقة وتسليمها لسكان العشوائيات مجانا.. الإنتهاء من تشجير الشوارع وإنشاء ممشى سياحى وطرح 99 محلا للإيجار.. صور

برشلونة يخشى مفاجآت ليون فى دوري أبطال أوروبا

برشلونة يخشى مفاجآت ليون فى دوري أبطال أوروبا

5 أسرار لقناع الكافيار.. يمنع سقوط الشعر ويعيد له اللمعان

5 أسرار لقناع الكافيار.. يمنع سقوط الشعر ويعيد له اللمعان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة