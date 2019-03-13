ارتفاع بورصة البحرين بختام التعاملات مدفوعة بقطاعى البنوك والخدمات

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.44% رابحاً عدد 6.21 نقطة ليغلق عند مستوى 1411.21 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعى البنوك التجارية والخدمات.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 2.2 مليون سهم، بقيمة قدرها 704 ألف دينار بحرينى.

وقاد الارتفاع قطاع البنوك التجارية بنسبة 20.82% مدفوعة بصعود سهم بنك البحرين الوطنى بنسبة 2.48%، بنك البحرين والكويت بنسبة 1.25%، المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 1.10%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 3.22% مدفوعة بسهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.62%.