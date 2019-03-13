احنا فى زمن الوحوش.. أب كفيف يغتصب طفلته داخل شقته بشبرا الخيمة

كتب كريم صبحى

تجرد عامل كفيف من كل مشاعرة الإنسانيه، واغتصب ابنته البالغة 11 سنة داخل شقته بمنطقة شبرا الخيمة، فتم القبض على المتهم وأحيل لنيابة جنوب بنها بإشراف المستشار خالد الإتربى المحامى العام .

البداية بتلقى قسم شرطة أول شبرا الخيمة، بلاغا من مالكة "كشك" اتهمت فيه زوجها باغتصاب ابنتها وفض غشاء بكارتها، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتم القبض على المتهم.

وتبين من التحريات والتحقيقات أن المتهم 47 سنة كفيف استغل عدم تواجد زوجته وانشغالها بالعمل فى "الكشك"، واقتحم العرفة على ابنته الطفلة واعتدى عليها جنسيا، مما أدى لإصابها بنزيف، وأخبرت الطفلة والدتها بالواقعة، واعترف المتهم بارتكابه للواقعة، وتم إحالته لنيابة شبرا الخيمة لمباشرة التحقيق معه.