إغلاق موانى السويس و نويبع و الزيتيات لسوء الأحوال الجوية

السويس - السيد فلاح

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق ثلاث موانئ هى السويس والزيتيات ونويبع نظرًا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح.

وبلغت شدة الرياح بموانئ السويس 21 عقدة غربية وارتفاع الأمواج ما بين 2-3 أمتار و الضغط 1010 مللى بار وقوة البحر 5 درجة بينما تتراوح شدة الرياح بميناء نويبع ما بين 30-35 عقدة جنوبية وارتفاع الأمواج ما بين 2-3 متر والضغط 1003 مللى بار وحالة البحر مضطربة وذلك حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية.

وتم اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانى والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية ومنع الأنشطة البحرية حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.