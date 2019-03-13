إطلاق مبادرة "مدارسنا وشوارعنا نظيفة وجميلة" لرفع الوعى البيئى لطلاب أسيوط

وقال المحافظ إنه تم إطلاق مبادرة بعنوان "مدارسنا وشوارعنا نظيفة وجميلة" بالتنسيق بين إدارة شئون البيئة بالمحافظة ومؤسسة مصر الخير الراعي الرسمي للمبادرة والتعليم الفني بمديرية التربية والتعليم لنشر الوعي البيئي لدي جميع المواطنين وخاصة طلاب المدارس.

وأوضحت هالة محمود فرغلي مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة ، إنه تم تشجير بعض الأشجار داخل المدارس وخارجها وتم رسم بعض صور التوعية البيئية وكتابة بعض العبارات التوعوية لتوعية الطلاب بأهمية النظافة والحفاظ علي البيئة من التلوث الذي يؤثر بشكل سلبي علي صحة الإنسان ، بالإضافة إلي تنظيم ندوة توعوية بيئية بمدارس الفاروق والإنتصار والمدرسة الرسمية المتميزة لغات وتم عمل مسابقة للطلاب وتوزيع الهدايا العينية للفائزين منهم.