video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 13 مارس 2019 06:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إطلاق مبادرة "مدارسنا وشوارعنا نظيفة وجميلة" لرفع الوعى البيئى لطلاب أسيوط

الأربعاء، 13 مارس 2019 04:30 م
إطلاق مبادرة "مدارسنا وشوارعنا نظيفة وجميلة" لرفع الوعى البيئى لطلاب أسيوط طلاب المدارس
أسيوط - هيثم البدري
إضافة تعليق

أكد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط ، علي أهمية الحفاظ علي البيئة وضرورة العمل علي رفع الوعي البيئي لدي طلاب المدارس وتوعيتهم بفوائد زيادة رقعة المساحة الخضراء داخل المدارس وخارجها ، حيث تمثل البيئة ركناً أساسيًا من أركان الحياة وتؤثر بشكل مباشر وغير مباشر في حياتنا اليومية ، مشيرًا إلي تقديم كافة سبل الدعم للحد من التلوث البيئي والنهوض بنظافة البيئة.

وقال المحافظ إنه تم إطلاق مبادرة بعنوان "مدارسنا وشوارعنا نظيفة وجميلة" بالتنسيق بين إدارة شئون البيئة بالمحافظة ومؤسسة مصر الخير الراعي الرسمي للمبادرة والتعليم الفني بمديرية التربية والتعليم لنشر الوعي البيئي لدي جميع المواطنين وخاصة طلاب المدارس.

وأوضحت هالة محمود فرغلي مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة ، إنه تم تشجير بعض الأشجار داخل المدارس وخارجها وتم رسم بعض صور التوعية البيئية وكتابة بعض العبارات التوعوية لتوعية الطلاب بأهمية النظافة والحفاظ علي البيئة من التلوث الذي يؤثر بشكل سلبي علي صحة الإنسان ، بالإضافة إلي تنظيم ندوة توعوية بيئية بمدارس الفاروق والإنتصار والمدرسة الرسمية المتميزة لغات وتم عمل مسابقة للطلاب وتوزيع الهدايا العينية للفائزين منهم.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ أسيوط: قوافل للصحة الإنجابية و15 عيادة متنقلة بالقرى والمراكز

اسيوط

أخبار اسيوط

محافظة اسيوط

أخبار المحافظات

اخبار مصر

مبادرة شوارعنا




لا تفوتك
القوات البحرية تنجح فى إحباط محاولة تهريب 8 أطنان حشيش

القوات البحرية تنجح فى إحباط محاولة تهريب 8 أطنان حشيش

رئيس الخطوط الإثيوبية: هناك تشابه كبير بين حادثى طائرتى إثيوبيا وإندونيسيا

رئيس الخطوط الإثيوبية: هناك تشابه كبير بين حادثى طائرتى إثيوبيا وإندونيسيا

دفتر أحوال المواطن.. أهالى أسوان يستغيثون بعد انقطاع مياه الشرب لـ 5 أيام.. الجراجات تتحول لمقاهى بحى النزهة.. مياه الصرف مشكلة أهالى تقسيم أباظة فى الهرم.. وشكوى من الباعة الجائلين بالتجمع الخامس

دفتر أحوال المواطن.. أهالى أسوان يستغيثون بعد انقطاع مياه الشرب لـ 5 أيام.. الجراجات تتحول لمقاهى بحى النزهة.. مياه الصرف مشكلة أهالى تقسيم أباظة فى الهرم.. وشكوى من الباعة الجائلين بالتجمع الخامس

"اليوم السابع" يرصد وحدات روضة السيدة بعد تطويرها.. فرش 816 شقة وتسليمها لسكان العشوائيات مجانا.. الإنتهاء من تشجير الشوارع وإنشاء ممشى سياحى وطرح 99 محلا للإيجار.. صور

"اليوم السابع" يرصد وحدات روضة السيدة بعد تطويرها.. فرش 816 شقة وتسليمها لسكان العشوائيات مجانا.. الإنتهاء من تشجير الشوارع وإنشاء ممشى سياحى وطرح 99 محلا للإيجار.. صور

برشلونة يخشى مفاجآت ليون فى دوري أبطال أوروبا

برشلونة يخشى مفاجآت ليون فى دوري أبطال أوروبا

5 أسرار لقناع الكافيار.. يمنع سقوط الشعر ويعيد له اللمعان

5 أسرار لقناع الكافيار.. يمنع سقوط الشعر ويعيد له اللمعان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة