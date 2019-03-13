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إصابة 8 أشخاص فى انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعى بالبحيرة

الأربعاء، 13 مارس 2019 03:44 م
إصابة 8 أشخاص فى انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعى بالبحيرة انقلاب سيارة - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة
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أصيب 8 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمركز أبو حمص بالبحيرة.

 

وكان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.

 

وبالفحص تبين وقوع تبين انقلاب سيارة ميكروباص بعد اصطدامها بالحاجز الخرسانى بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بالقرب من مركز أبو حمص بالبحيرة.

 

وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص وتم نقلهم إلى مستشفى كفر الدوار العام لإسعافهم وتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

 

وتم تحرير محضر بالحادث تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.


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