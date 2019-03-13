إصابة شخصين بتسمم فسفورى إثر تناولهما حبوب حفظ الغلال السامة بالبحيرة

كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة كفرالدوار من المستشفى العام بوصول "م .ا.ك." 25 سنة ربة منزل ومقيمة مركز حوش عيسى مصابة ادعاء تسمم نتيجة تناول مادة غير معلومة ولا يمكن استجوابها .

بسؤال زوجها عامل ومقيم بذات الناحية قرر بتناول زوجته المذكورة قرصا لمبيد حشرى خاص بحفظ الغلال، لمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب خلافات زوجية بينهما، أثناء تواجدها بالمنزل، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك .

كما تبلغ لمركز شرطة كوم حمادة من المستشفى العام بوصول" ر.ا.ع" 24 سنة سائق توك توك ومقيم قرية مصابا ادعاء تسمم نتيجة تناول مادة سامة ولا يمكن استجوابه، وتم تحويله للمستشفى الجامعي بطنطا.

بسؤال ابنة خالته ربة منزل ومقيمة بذات الناحية قررت بحدوث إصابة المذكور بطريق الخطأ اثناء قيامه بفتح عبوة أقراص لمبيد حشري خاص بحفظ الغلال عن طريق فمه، ولم تتهم أحدا بالتسبب في ذلك، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة.