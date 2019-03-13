إدارة الطيران الأمريكية: طائرات بوينج 737 ماكس آمنة ولا أساس لتعليق استخدامها

واشنطن (أ ش أ)

قررت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية عدم تعليق عمل طائرات بوينج 737 ماكس 8، وذلك بعد تحطم طائرة اثيوبية الأحد الماضى فى حادث هو الثانى من نوعه لطائرة من نفس الطراز فى غضون خمسة أشهر.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية على موقعها الإلكترونى أنه على الرغم من تصاعد الضغط داخل الولايات المتحدة لوقف طراز بوينج 737 ماكس الذى تحطم مرتين خلال الأشهر الستة الماضية، جددت إدارة الطيران الفيدرالية موقفها المتمثل فى أن الطائرة تعتبر آمنة وأنه "لا يوجد داع لوقف الطائرة".

وقال نائب مدير الهيئة دانيال إلويل إن المراجعة الشاملة "لأداء السلامة الكلى من المشغلين والطيارين من طراز بوينج 737 ماكس.. لا تظهر أى مشاكل فى الأداء النظامى، ولا توافر أى أساس لطلب تعليق رحلات الطائرة ".

ودفع حادث تحطم طائرتى بوينج كلا من إثيوبيا والصين وإندونيسيا إلى تعليق استخدام طائرات من طراز "بوينج 737 ماكس 8"، وهناك 387 طائرة من ذلك الطراز تعمل فى 59 شركة طيران حول العالم.