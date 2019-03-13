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إثيوبيا ترسل الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة للخارج لتحليل بياناته

الأربعاء، 13 مارس 2019 11:18 ص
إثيوبيا ترسل الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة للخارج لتحليل بياناته موقع تحطم الطائرة الأثيوبية
أديس أبابا (أ ش أ)
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قررت شركة الخطوط الجوية الإثيوبية إرسال الصندوق الأسود الخاص بالطائرة المنكوبة إلى خارج البلاد لتحليل بياناته.

ونقلت شبكة "أيه بى سى" الأمريكية اليوم الأربعاء، عن المتحدث باسم الشركة قوله إنه لم يتم بعد اتخاذ قرار بشأن الجهة التى سيتم إرسال الصندوق الأسود إليها.

يذكر أن طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية من طراز "بوينج 737" قد تحطمت يوم الأحد الماضى وهى فى طريقها من العاصمة (أديس أبابا) إلى العاصمة الكينية (نيروبي)، وأسفرت عن مصرع 149 راكبا و 8 من أفراد الطاقم.

 


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