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أول تصريح لرئيس جامعة بنها الجديد: هدفى تفعيل الدور المجتمعى

الأربعاء، 13 مارس 2019 01:25 م
أول تصريح لرئيس جامعة بنها الجديد: هدفى تفعيل الدور المجتمعى الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها الجديد
القليوبية إبراهيم سالم
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أكد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها الجديد، أنه تلقي خبر تعيينه رئيسا لجامعة بنها بفرحة كبيرة وعلى قدرها أيضا بالمسؤولية الكبيرة، حيث إن جامعة بنها كيان كبير جدًا، وحققت مكانة كبيرة بين باقي الجامعات في فترة وجيزة، مشيرا إلى أنه سيعمل وفق الخطة التي قدمها للجنة القيادات أثناء ترشحه لمنصب رئيس الجامعة.
 
وأضاف "السعيد" في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن الخطة التى قدمها للجنة القيادات بها العديد من المحاور والأهداف أبرزها تفعيل دور الجامعة المجتمعي، واستكمال ما بدأه الرؤساء السابقين، مشيرا إلى أن الخطة مقسمة على عدة مراحل منها المرحلة قصيرة المدي 90 يوم، ومرحلة متوسطة، ومرحلة طويلة الأمد لتكون خارطة للرؤساء القادمين للجامعة.
 
وتابع رئيس جامعة بنها الجديد، أن الجامعة مؤسسة ينصب دورها على التعليم، وحصل تطور كبير في مفهوم دور الجامعة في المجتمع، وهذا ما تؤكد عليه القيادة السياسية من خلال إنشاء جامعة بكل إقليم لتكون بيت خبرة للإقليم وتساهم بشكل كبير في نهضته، مشيرا إلى أن الجميع في جامعة بنها يدا واحدة، وسنعمل من اجل ازدهار الجامعة أكثر وأكثر.
 
الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها الجديد
الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها الجديد

 


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