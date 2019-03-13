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"أوقاف الدقهلية" تشدد على فحص مكتبات المساجد وغلق حمامات تصرف على النيل

الأربعاء، 13 مارس 2019 11:52 ص
"أوقاف الدقهلية" تشدد على فحص مكتبات المساجد وغلق حمامات تصرف على النيل جانب من الاجتماع
الدقهلية - شريف الديب
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عقد طه زيادة وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، اجتماعا مع مديرى الإدارات الفرعية ومديرى الإدارات بحضور وكيل المديرية ومدير الدعوة ورؤساء الأقسام بالمديرية اليوم، وذلك لمناقشة الاستعدادات فى شهر رجب وبداية موسم الاحتفالات بالمناسبات الدينية وضرورة تنشيط الأمسيات والقوافل والدروس.

 

وشدد وكيل الوزارة على عدد من النقاط ومنها غلق دورات المياه التى تقوم بالصرف فى النيل، وفحص جميع مكتبات المساجد والزوايا والرد على المديرية، ومكبرات الصوت الخارجية.

 

كما أوصى طه زيادة على الاستعداد التام والتعاون البناء من اجل إنجاح مبادرة الرئيس لحملة 100 مليون صحة والقيام بالدور الدعوى من خلال المساجد وخطب الجمعة فى الحث على المشاركة الايجابية والإطمئنان على الصحة التى وهبنا الله إياها.

 

وأوصى بضرورة الالتزام بخطب الجمعة والموضوع والمدة المحددة لها من قبل الوزارة وعدم السماح بإلقاء الدروس عقب خطبة الجمعة إلا بتصريح كتابى من رئيس القطاع الدينى بالوزارة، ومتابعة المدارس العلمية وتهيئة الظروف لإنجاحها من قبل الإدارة سواء من مفتش المنطقة أو مدير الإدارة بنفسه ورفع تقرير عنها للمديرية أسبوعيا، وضرورة متابعة خطباء المكافأة ومدى التزامهم بمساجدهم وبتعليمات الوزارة فى خطب الجمعة والتأكد من عدم ترك المسجد للغير للحديث فيه وكذا التأكد من السيطرة الكاملة على الزوايا خاصة الغير مرخص لها بإقامة الجمعة فيها، وعدم السماح باستخدام مكبرات الصوت فى الإذاعة والإعلان عن أى شيء دون تصريح مسبق من المديرية.


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