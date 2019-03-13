"أوقاف أسوان": منع بناء أى زاويا جديدة و570 زاوية تحت المراقبة

أسوان ندى سليم

قال الشيخ محمود قناوى، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة أسوان، إن هناك نحو 570 زاوية على مستوى نطاق المحافظة تقام بها الصلوات عدا صلاة الجمعة، موضحا أن المديرية أصدرت تنبيها على مختلف الإدارات بمنع بناء زاويا جديدة اسفل العقارات بدون تصريح كتابى مسبق، مشددا على أن جميع الزوايا تحت مراقبة المديرية حيث يتم تعيين عامل حراسة يتولى فتح وغلق الزاوية وإقامة الصلوات بها، حتى لا تتسلل الجماعات المتطرفة وتبث الأفكار المخربة الى عقول الشباب.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف، في تصريح لـ"اليوم السابع"، أن كل زاوية تقل مساحتها عن 80 مترا يمنع إقامة صلاة الجمعة بها، موضحا أن قرار الوزارة بإحكام السيطرة على الصلاة داخل الزوايا تعد خطوة هامة لتحقيق الخطاب الدينى الموحد.

وفيما يتعلق بجهود الوزارة في مواجهة الفكر المتطرف، أوضح وكيل الوزارة أن المديرية نوهت على مختلف الإدارات والأئمة بالمساجد بالتفتيش الدورى على الكتب بمكتبات المساجد ومصادرة اى كتب تحرض على التطرف والتشدد ومخالفة التعاليم الدينية السمحة، مؤكدا أنه لم يتم مصادرة كتب تدعم فكر الجماعات الإرهابية إلا منذ 3 سنوات.