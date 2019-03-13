أمن القليوبية يحبط محاولة سرقة سيارة بالإكراة بالطريق الإقليمى

القليوبية - نيفين طه

أحبطت مباحث القليوبية، محاولة قيام 3 أشخاص بسرقة سيارة بالإكراه بالطريق الإقليمى، وتم ضبط المتهمين والأسلحة النارية وتولت النيابة التحقيق.

كان قد تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطاراً يفيد أنه أثناء مرور خدمة تأمين الطريق الإقليمى، استغاث بهم المدعو "عبد الفتاح. م .ع" 60 سنة، تاجر حبوب ومقيم مصر الجديدة – القاهرة، وقرر أنه حال سيرة بنزلة الطريق الإقليمى، بالسيارة خاصته رقم د ل أ 578 ماركة هيونداى بيضاء اللون قيادة المدعو "عادل. ع. ب" 42 سنة، سائق ومقيم الساحل، القاهرة، فوجئا بسيارة ماركة كيا يستقلها 3 أشخاص مجهولين تقطع الطريق، أمامهما وأجبروهما على التوقف وترجل أحدهما من السيارة وبحوزته سلاح نارى، إلا أن قائد السيارة رفقته قام بالرجوع للخلف ولم يتمكنوا منهم وقام المتهمون بالفرار بطريق "شبرا بنها الحر اتجاه القاهرة" .

وتم على الفور إخطار اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، والعميد يحى راضى رئيس المباحث الجنائية، ومن خلال الربط بين القطاعات بخدمات الطرق "الإقليمى، شبرا بنها الحر"، تم عمل الأكمنة اللازمة بالطريق، وقبل بوابات تحصيل الرسوم اتجاه القاهرة، دائرة مركز قليوب، وأمكن ضبط السيارة مرتكبة الواقعة رقم "ر و 1653" ماركة كيا سيبورتاج موكا، ومستقليها كل من "محمد.ش" 36 سنة، عاطل، مستأجر السيارة وقائدها وبحوزته هاتف خلوى، و"علي.ع" 42 سنة، فنى كهرباء "عم الأول"، وبحوزته طبنجة صوت عيار 9 مم بخزينتها 11 طلقة من ذات العيار وهاتف خلوى، و"سعيد.ع" 47 سنة، عاطل، وبحوزته سلاح أبيض، مطواة، وهاتف خلوى.

وبمواجهة المتهمين أقروا بإرتكاب الواقعة على النحو المبين للاستيلاء على متعلقات مستقليها كرهاُ عنهم، تعرف المجنى عليهما على المتهمين، وقررا إنهم مرتكبى الواقعة.

كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتطوير مناقشة المتهمين للوقوف على حجم نشاطهم الإجرامى، تحرر عن ذلك المحضر رقم 4855 جنح مركز قليوب لسنة 2019م، وتولت النيابة التحقيق.