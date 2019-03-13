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أسعار الذهب ترتفع اليوم 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 634 جنيها للجرام

الأربعاء، 13 مارس 2019 01:10 م
أسعار الذهب ترتفع اليوم 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 634 جنيها للجرام ذهب - صورة أرشيفية
كتب- إسلام سعيد
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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، 13 مارس 2019، بقيمة 5 جنيهات، ليسجل عيار الذهب 21 وهو الأكثر شعبية ورواجا فى سوق الصاغة المصري 634 جنيها حتى الآن.

ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر جاء نتيجة زيادة كبيرة في سعر الذهب عالميا حيث صعدت أوقية الذهب من 1296 دولار إلى 1308 دولار، ليكسر الذهب نقطة المقاومة (1300) دولار.

 

 

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:
 

عيار الذهب 21 سجل 634 جنيها للجرام.

عيار الذهب 24 سجل 724 جنيه للجرام.

عيار الذهب 18 سجل 543 جنيه للجرام.

الجنيه الذهب 5072 جنيها للجرام.

أوقية الذهب 1308 دولارا.

يقدم "اليوم السابع" خدمه لقرائه ومتابعيه بتحديث دورى وفورى ولحظى لأسعار جميع الأعيرة المختلفة فى سوق الذهب بمصر، فأسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمى إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازى للدولار والسوق المصرفى.

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.


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