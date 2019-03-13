أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 13-3-2019

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 13-3-2019، وجاءت أبرزها دفعت مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، مؤشرات البورصة المصرية للتراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 663 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 834.853 مليار جنيه.

البورصة تربح 663 مليون جنيه دفعت مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، مؤشرات البورصة المصرية للتراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 663 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 834.853 مليار جنيه. دفعت مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، مؤشرات البورصة المصرية للتراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 663 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 834.853 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 208 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 28.8 ألف عملية لعدد 177 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 70.67% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 20.5%، والعرب على 8.83% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 37.42% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62.57%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 767 ألف جنيه، 18.8 مليون جنيه، 3.6 مليون جنيه، 36.1 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 2.1 مليون جنيه، 57.1 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 15125 نقطة، فيما صعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 2462 نقطة، واستقر مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" عند مستوى 19312 نقطة.

وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 701 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 1780 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 491 نقطة.

وارتفعت أسهم 51 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 92 شركة، ولم تتغير مستويات 34 شركة.

مصر الجديدة قالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إنها تمتلك محفظة أراضى غير مستغلة بنحو 80 مليار جنيه، طبقاً لأسعار السوق المماثلة. قالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إنها تمتلك محفظة أراضى غير مستغلة بنحو 80 مليار جنيه، طبقاً لأسعار السوق المماثلة.

وأوضحت الشركة فى بيان للبورصة اليوم الأربعاء، أن تلك الأراضى تقع فى 3 مناطق؛ وهى مدينة هليوبوليس الجديدة بمساحة 5.4 فدان، وتم وضع خطة استراتيجية لاستثمار 2.04 فدان بها، والباقى 2703.88 فدان ما زالت غير مستغلة إطلاقاً، وأرض القاهرة الجديدة (مشروع هليوبارك) بمساحة 1695 فدان، مشيرة إلى أراضى ضاحية مصر الجديدة والتى تم استغلالها بالكامل باستثناء بعض المتخللات البسيطة سيتم طرحه منها 1980 متر مربع.



القاهرة للأدوية ظهرت الموازنة التقديرية لشركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية "CPCI"، خلال العام المالى 2019-2020، استهداف زيادة الأرباح إلى 118.11 مليون جنيه، مقابل 99.76 مليون جنيه أرباح معتمدة فى العام المالى الجارى.

وأوضحت الشركة فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، أنها تستهدف إيرادات خلال العام المالى المقبل بنحو 1.09 مليار جنيه، مقابل 952 مليون جنيه خلال العام المالى الجارى، ورصدت نحو 40.57 مليون جنيه استثمارات للعام المالى 2019-2020.

وحققت الشركة أرباحاً بلغت 43.9 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية فى ديسمبر الماضى، مقابل أرباح بلغت 52.6 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من العام المالى الماضى.