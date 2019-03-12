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CNN تنشر صور جديدة لحادث تحطم الطائرة الإثيوبية المنكوبة وعزاء الضحايا

الثلاثاء، 12 مارس 2019 12:31 ص
CNN تنشر صور جديدة لحادث تحطم الطائرة الإثيوبية المنكوبة وعزاء الضحايا عزاء صحايا الطائرة الاثيوبية
كتب آسر أحمد
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نشرت صحيفة الـ CNN صور جديدة لموقع حادث تحطم الطائرة الإثيوبية المنكوبة، والتى تحطمت صباح أمس الأحد، أثناء رحلتها إلى العاصمة الكينية نيروبى، وكان على متنها 149 راكبا وثمانية أفراد من طاقم الطائرة، والتى أكدت السلطات مصرع جميع الركاب على متن الطائرة.

وجاءت الصور الجديدة من موقع الحادث ومن داخل احدى الكنائس فى اثيوبيا اثناء تقديم العزاء، وبكاء أهالى المتوفيين فى الطائرة.

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أسر ضحايا الطائرة الأثيوبية

 

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عزاء ضحايا الطائرة الأثيوبية المنكوبة

 

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بكاء أسر ضحايا الطائرة الأثيوبية

 

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بكاء سيدة بعد إعلان نبأ سقوط الطائرة الأثيوبية

 

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جزء من حطام الطائرة الأثيوبية

وانخفضت الطائرة من الرادار بعد 6 دقائق من مغادرتها أديس أبابا، وفقًا لتغريدة محلل الطيران أليكس ماشراس،  والذى أكد تسليم طائرة بوينج 737 MAX 8 الجديدة إلى شركة الطيران قبل 4 أشهر فقط.

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حطام الطائرة الأثيوبية المنكوبة

 

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متعلقات ضحايا الطائرة الأثيوبية

 

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عناصر الهلال الأحمر فى موقع سقوط الطائرة الأثيوبية

 

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موقع سقوط الطائرة الأثيوبية

وضمت الطائرة ما لا يقل عن 21 شخصاً يعملون فى هيئة الأمم المتحدة، ومصرية كانت فى طريقها لحضور مؤتمر علمى فى اثيوبيا.

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الأعمال فى موقع سقوط الطائرة الأثيوبية

 

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جزء من الطائرة الأثيوبية المنكوبة

 

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نقل ضحايا الطائرة الأثيوبية المنكوبة

 

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أسر ضحايا الطائرة الأثيوبية المنكوبة

 


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