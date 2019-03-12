video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 12 مارس 2019 07:34 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

5 دول أفريقية تعلن إنشاء اتحاد لأصحاب العمل برئاسة موريتانيا

الثلاثاء، 12 مارس 2019 06:07 ص
5 دول أفريقية تعلن إنشاء اتحاد لأصحاب العمل برئاسة موريتانيا موريتانيا
أ ش أ
إضافة تعليق
أعلن رؤساء منظمات أرباب العمل في كل من موريتانيا والنيجر وتشاد وبوركينافاسو ومالي فى نواكشوط خلال اجتماع الجمعية التأسيسية على أن تتولى موريتانيا رئاسة الاتحاد لمدة سنتين.
واحتضنت العاصمة الموريتانية نواكشوط أمس أعمال الجمعية العامة التأسيسية لاتحاد منظمات أرباب الأعمال.
وذكرت الإذاعة الموريتانية ان الاتحاد الجديد وضع آلية مؤسسية للتبادل التجاري بين هيئات أرباب العمل، وازالة العوائق التى تعيق النشاط التجاري بين البلدان الأعضاء، والسعي لجعل القطاع الخاص محركا للنهضة الاقتصادية والاجتماعية فى دول الساحل، ومواكبة الجهود المشتركة فى مجال تعزيز الأمن والتنمية بدول المنطقة.
وقال المهندس محمد ولد عبد الفتاح وزير النفط والطاقة والمعادن الموريتاني إن هذا الاتحاد يجسد تطلع المجموعة لتعزيز آليات الاندماج الاقتصادي، عبر استحداث الأطر المؤسسية، وضمان مواكبة القطاع الخاص للجهود الهادفة لتعزيز التبادل الاقتصادى والتجاري بين دولها.

إضافة تعليق




لا تفوتك
اكشف أون لاين.. خدمة جديدة فى عالم طب الأسنان بمصر من مركز شاينى وايت

اكشف أون لاين.. خدمة جديدة فى عالم طب الأسنان بمصر من مركز شاينى وايت

5 أسباب تدعم عودة الأهلى أمام الساورة.. جاهزية الشناوى لدخول القائمة.. زيادة أعداد الجماهير.. توظيف الجوكر فى وسط الملعب.. سوء نتائج بطل الجزائر خارج ملعبه.. وعدم الانشغال بمباريات محلياً

5 أسباب تدعم عودة الأهلى أمام الساورة.. جاهزية الشناوى لدخول القائمة.. زيادة أعداد الجماهير.. توظيف الجوكر فى وسط الملعب.. سوء نتائج بطل الجزائر خارج ملعبه.. وعدم الانشغال بمباريات محلياً

تعرف على هدية "معجبة" لمصطفى شعبان؟ وبماذا دعت له والدتها؟.. فيديو

تعرف على هدية "معجبة" لمصطفى شعبان؟ وبماذا دعت له والدتها؟.. فيديو

أنعام سالوسة حماة مصطفى خاطر فى مسلسل "طلقة حظ"

أنعام سالوسة حماة مصطفى خاطر فى مسلسل "طلقة حظ"

هل إعلان "جوايدو" لحالة الطوارئ الوطنية دستورى؟.. خبير قانونى: المادة 338 من الدستور الفنزويلى تسمح بذلك.. انقطاع التيار الكهربائى تسبب فى حالة من الفوضى ونهب المحلات التجارية ومقتل 17 مريضا.. و"مادورو" ينفى

هل إعلان "جوايدو" لحالة الطوارئ الوطنية دستورى؟.. خبير قانونى: المادة 338 من الدستور الفنزويلى تسمح بذلك.. انقطاع التيار الكهربائى تسبب فى حالة من الفوضى ونهب المحلات التجارية ومقتل 17 مريضا.. و"مادورو" ينفى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة