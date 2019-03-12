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3 سنوات لعاطل لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة بالمنوفية

الثلاثاء، 12 مارس 2019 11:01 ص
3 سنوات لعاطل لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة بالمنوفية حبس - صورة رشيفية
المنوفية _ محمد فتحى
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قضت الدائرة الأولى جنايات بمحكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار الدكتور شوقى زكريا الصالحى، المستشار شريف كامل عادلى، المستشار علاء سمير حسن، المستشار محمد عبد العليم رضوان، بالحبس 3 سنوات لـ"محمد .ه.ا" عاطل، وذلك لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرة قسم منوف.
 
 
كان اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من تمكن الرائد محمود صبرى رئيس مباحث قسم منوف، من ضبط "محمد.ه.ا" وبحوزته كمية من المواد المخدرة، وذلك قبل ترويجه على المتعاطين بدائرة قسم منوف، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
 
 

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