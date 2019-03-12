10 أرقام مهمة عن نجاح البرنامج الاقتصادى للحكومة ضمن تقريرها للبرلمان

كتب أمين صالح

ضم التقرير النصف سنوى الذى أرسله الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إلى مجلس النواب، 10 أرقام مهمة عن نجاح الإصلاح الاقتصادى منذ أن منح البرلمان الثقة للحكومة فى 25 يونيو 2018 وحتى نهاية النصف الأول من العام المالى 2018/2019، وجاءت الأرقام كما يلى:

1- خفض معدل البطالة من 11.3% إلى 8.3% فى الربع الثانى للعام المالى 2018/2019.

2- انخفاض التضخم إلى 11.1% خلال ديسمبر 2018.

3- كشف غموض 1500 جناية شديدة الخطورة، وضبط 725 تشكيلاً عصابياً.

4- تنظيم 407 قوافل دعوية وإيفاد 641 إماماً وواعظاً للخارج لنشر القيم الوسطية للإسلام.

5- الانتهاء من توفيق أوضاع 368 كنيسة ومبنى.

6- إزالة 5531 حالة تعد على مجرى نهر النيل بمختلف المحافظات.

7- إنشاء وإحلال وتجديد 4853 فصلاً منها إنشاء 3491 فصلاً جديداً بمُختلف المراحل التعليمية.

8- فحص 22 مليون مواطن فى 20 محافظة بالمرحلتين الأولى والثانية من حملة القضاء على فيروس سى.

9- الاستثمارات العامة بلغت 175 مليار جنيه بنسبة نمو 11%.

10- الانتهاء من تنفيذ 1133 مشروعاً تنموياً بقيمة استثمارية بلغت 311 مليار جنيه.