وفد من البنك الدولى يتفقد مشروعات الصرف الصحى المتكامل بقرى سوهاج

سوهاج – عمرو خلف

استقبل المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب وفد من البنك الدولى لمتابعة مشروعات الصرف الصحى المتكامل المنفذة بسوهاج بتمويل من البنك الدولى بقيمة 313 مليون جنيه فى قرى كويز ومقلد والمحاسنة والقرعان وبيت داوود بمركز جرجا وقرى دمنو والمزالوة والمحامدة البحرية بمدينة سوهاج وقريتى أم دومة والحلاقي بمركز طما وقرى السمطا والحلافي والغنيمية بمركز البلينا.

وأكد رئيس مياه سوهاج فى بيان له، أنه تم التشغيل التجريبى لجميع مشروعات صرف صحى البلينا وطما ومشروعات صرف صحى قريتى كويز ومقلد بجرجا وأنه جارى استكمال مشروعات صرف صحى قرى المحاسنة والقرعان وبيت داود ونجع الحيط بمركز جرجا ومشروعات صرف صحى قرى سوهاج وان المشروعات تشمل تنفيذ محطات رفع وخطوط طرد وشبكات انحدار ووصلات منزلية، وأن جميع المشروعات تستهدف تحقيق التنمية المستدامة وتحسن الظروف البيئية للمجتمعات الريفية وتحسين جودة مياه الشرب من خلال الحفاظ على المجارى المائية.

جدير بالذكر انه تفقد وفد البنك الدولى ومسئولى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ومسئولى شركة مياه سوهاج مشروعات صرف صحى قرى السمطا والحلافي والغنيمية بمركز البلينا وقريتى كويز ومقلد بمركز جرجا وقرية والمحامدة البحرية بمركز سوهاج.