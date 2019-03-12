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وزير القوى العاملة: الربط الالكترونى مع الكويت يدخل حيز التنفيذ قريبا

الثلاثاء، 12 مارس 2019 02:11 م
وزير القوى العاملة: الربط الالكترونى مع الكويت يدخل حيز التنفيذ قريبا وزير القوى العاملة محمد سعفان
الكويت (أ ش أ)
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صرح وزير القوى العاملة، محمد سعفان، بأن منظومة الربط الإليكترونى بين الوزارة، ووزارة الشؤون الاقتصادية الكويتية، سيتم تفعيلها قريبا، عقب انتهاء المرحلة التجريبية التى يتم تنفيذها حاليا.

وأضاف الوزير - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط فى الكويت اليوم الثلاثاء، على هامش مشاركته فى اجتماعات الاتحاد العربى لعمال النفط والمناجم والكيماويات - أنه سيبحث مع المسؤولين بوزارة الشؤون الاقتصادية الكويتية، تطورات تطبيق منظومة الربط الإليكترونى بين الوزارتين، خاصة بعد تفعيل المرحلة التجريبية؛ وذلك لإزالة أية معوقات، استعدادا لدخول المنظومة حيز التنفيذ .

وأشاد بالتعاون الكبير والمثمر بين الوزارتين، لما فيه مصلحة البلدين، مؤكدا أن منظومة الربط الإلكتروني، ستضمن العمالة الفنية المطلوبة، وتحد من العمالة "الهامشية"، لصالح استقدام عمالة مصرية يحتاجها سوق العمل الكويتي.

وكان وزير القوى العاملة قد شهد فى وقت سابق اليوم، افتتاح أعمال المجلس التنفيذى الثانى للدورة (2017- 2022) من مؤتمر الاتحاد العربى لعمال النفط والمناجم والكيماويات، الذى تستضيفه الكويت ويستمر ثلاثة أيام.

 


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