وزير الزراعة للبرلمان: مصر الأولى إفريقيا والسابعة عالميا فى إنتاج الأسماك

كتب عبد اللطيف صبح

أكد الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، أن هناك تخطيطا شاملا لتطوير بحيرة المنزلة من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لافتا إلى أن أى مشروع كبير له متضررين، وأن جميع أصحاب المزارع السمكية المتضررة سيتم توفير أماكن بديلة لهم بنفس المساحة بما لا يتعارض مع مخطط التطوير.

وأضاف الوزير أن مساحة بحيرة المنزلة كانت تبلغ 750 ألف فدان واليوم أصبحت 135 ألف فدان، قائلا : "بالشكل دا سيتم القضاء على ثروة وهبها المولى لمصر، والهدف من تطويرها التنمية الشاملة، ولا يمكن إلغاء المشروع من أجل بعض المتضررين الذين يُمكن تعويضهم، وكل البحيرات فى فكر الرئيس وستعود إلى سابق عهدها وسيعود إنتاج الأسماك".

وأوضح الدكتور عز الدين أبو ستيت أن إنتاج مصر من الأسماك يبلغ مليون و820 ألف طن سنويا، لافتا إلى أن مصر تحتل المركز الأول إفريقيا والسابع أو الثامن عالميا فى إنتاج الأسماك، لافتا إلى أن 80% من إنتاج الأسماك من الاستزراع بالمياه العذبة و6% من أعمال الصيد.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب السيد محمود الشريف وكيل المجلس، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة، المُقدمة من بعض النواب لوزير الزراعة.