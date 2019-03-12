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وزير الزراعة :تم موافاة المركزى للتنظيم العاملين المؤقتين بقطاع التشجير

الثلاثاء، 12 مارس 2019 09:50 م
وزير الزراعة :تم موافاة المركزى للتنظيم العاملين المؤقتين بقطاع التشجير الدكتور عز أبو ستيت، وزير الزراعة
كتبت : نورا فخرى
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أكد الدكتور عز أبو ستيت، وزير الزراعة، أنه تم إجراء حصر للعاملين بقطاع التشجير في وزارة الزراعة المؤقتين، وتم موافاتهم للجهاز المركزي للتنظيم والإدراة ليتولى تعيينهم في مديريات الزراعة لتعظيم الاستفادة منهم.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة ، اليوم الثلاثاء  ،برئاسة النائب السيد محمود الشريف، وكيل أول مجلس النواب، تعقيباً علي طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة، المقدمة النواب ، موضحا أن عدد عمالة التشجير وصلت 34 ألف، قائلا: "نحن في احتياج لهذه العمالة الآن، على الرغم من أن وقت تعيينهم لم تكن الوزارة في حاجة إليهم، مشيرا إلى أنه يمكن الاستعانة بهذه العمالة لسد العجز في قطاعات الوزارة المختلفة ".

 

 

 
 
 

 


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