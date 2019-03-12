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وزير الخارجية يشيد بجهود النرويج في دعم الشعب الفلسطيني

الثلاثاء، 12 مارس 2019 05:21 م
وزير الخارجية يشيد بجهود النرويج في دعم الشعب الفلسطيني وزير الخارجية مع وزيرة خارجية النرويج
كتب أحمد جمعة
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قال وزير الخارجية سامح شكرى ، أن مصر تتطلع لتعزيز التعاون مع النرويج ومواصلة الاتصالات على كافة الأصعدة ، وتناول التحديات في منطقة الشرق الأوسط.
 
وأكد شكرى، فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزيرة الخارجية النرويجية إينى مارى إريكسين سورايدى، أن النرويج تشارك بقوات مع قوات حفظ السلام في سيناء ودعم الشعب الفلسطينى ، موضحا أنه تم التباحث حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والمساعدات التي تقدمها النرويج للفلسطينيين وخاصة في دعم وكالة الاونروا ، مشيرا الى  أن المباحثات تنازلت الأوضاع الإقليمية في إطار  العمل  المشترك واستمرار التواصل على كافة المستويات .
 
 يذكر أن وزيرة خارجية النرويج ،التقت بالرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن ، واستعرض الطرفان  آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتطورات السياسية ، وشددت على  دعم النرويج الكامل لتحقيق السلام، واستمرارها في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني لبناء مؤسساته، وتنسيق المساعدات التي تقدمها الدول المانحة.
 

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