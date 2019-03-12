video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 12 مارس 2019 12:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وزير الخارجية الأمريكى: واشنطن ستسحب كل الدبلوماسيين المتبقين فى فنزويلا

الثلاثاء، 12 مارس 2019 11:11 ص
وزير الخارجية الأمريكى: واشنطن ستسحب كل الدبلوماسيين المتبقين فى فنزويلا وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو
رويترز
إضافة تعليق

أعلن وزير الخارجية الأمريكى، مايك بومبيو، أنه سيتم سحب كل الدبلوماسيين المتبقين بالسفارة الأمريكية فى العاصمة الفنزويلية كاراكاس هذا الأسبوع.
وذكر بومبيو -فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، حسبما نقلت صحيفة (واشنطن إكزامينر) اليوم الثلاثاء- "هذا القرار يعكس الوضع المتدهور فى فنزويلا فضلًا عن الاستنتاج بأن تواجد موظفين دبلوماسيين فى السفارة بات يفرض قيودًا على السياسة الأمريكية".
ولفتت الصحيفة إلى أنه وسط الأزمة الإنسانية والاقتصادية التى تمر بها فنزويلا، طالبت الولايات المتحدة ودول حليفة أخرى بالإطاحة بالرئيس الفنزويلى، نيكولاس مادورو، واعترفت بزعيم المعارضة، خوان جوايدو، رئيسًا مؤقتًا للبلاد.
من جهته، قال مستشار الأمن القومى الأمريكى، جون بولتون، أمس الأول الأحد، إنه يتم حشد الزخم فى مواجهة مادورو وأن أعضاء الجيش والجمعية الوطنية فى فنزويلا يبحثون سبلًا للانتقال لحكومة يرأسها جوايدو.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

واشنطن تقرر سحب كل من تبقى من موظفيها الدبلوماسيين فى فنزويلا

بعد انقطاع الكهرباء.. وفاة 21مريضا بمستشفيات فنزويلا والبرلمان يعلن الطوارئ

الموندو: فنزويلا تعانى من أزمة عطش و8 دولارت مقابل زجاجة المياه

أمريكا

مايك بومبيو

فنزويلا

الأزمة الفنزويلية

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
اكشف أون لاين.. خدمة جديدة فى عالم طب الأسنان بمصر من مركز شاينى وايت

اكشف أون لاين.. خدمة جديدة فى عالم طب الأسنان بمصر من مركز شاينى وايت

5 أسباب تدعم عودة الأهلى أمام الساورة.. جاهزية الشناوى لدخول القائمة.. زيادة أعداد الجماهير.. توظيف الجوكر فى وسط الملعب.. سوء نتائج بطل الجزائر خارج ملعبه.. وعدم الانشغال بمباريات محلياً

5 أسباب تدعم عودة الأهلى أمام الساورة.. جاهزية الشناوى لدخول القائمة.. زيادة أعداد الجماهير.. توظيف الجوكر فى وسط الملعب.. سوء نتائج بطل الجزائر خارج ملعبه.. وعدم الانشغال بمباريات محلياً

تعرف على هدية "معجبة" لمصطفى شعبان؟ وبماذا دعت له والدتها؟.. فيديو

تعرف على هدية "معجبة" لمصطفى شعبان؟ وبماذا دعت له والدتها؟.. فيديو

هل إعلان "جوايدو" لحالة الطوارئ الوطنية دستورى؟.. خبير قانونى: المادة 338 من الدستور الفنزويلى تسمح بذلك.. انقطاع التيار الكهربائى تسبب فى حالة من الفوضى ونهب المحلات التجارية ومقتل 17 مريضا.. و"مادورو" ينفى

هل إعلان "جوايدو" لحالة الطوارئ الوطنية دستورى؟.. خبير قانونى: المادة 338 من الدستور الفنزويلى تسمح بذلك.. انقطاع التيار الكهربائى تسبب فى حالة من الفوضى ونهب المحلات التجارية ومقتل 17 مريضا.. و"مادورو" ينفى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة