وزير الخارجية الأمريكى: واشنطن ستسحب كل الدبلوماسيين المتبقين فى فنزويلا

رويترز

أعلن وزير الخارجية الأمريكى، مايك بومبيو، أنه سيتم سحب كل الدبلوماسيين المتبقين بالسفارة الأمريكية فى العاصمة الفنزويلية كاراكاس هذا الأسبوع.

وذكر بومبيو -فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، حسبما نقلت صحيفة (واشنطن إكزامينر) اليوم الثلاثاء- "هذا القرار يعكس الوضع المتدهور فى فنزويلا فضلًا عن الاستنتاج بأن تواجد موظفين دبلوماسيين فى السفارة بات يفرض قيودًا على السياسة الأمريكية".

ولفتت الصحيفة إلى أنه وسط الأزمة الإنسانية والاقتصادية التى تمر بها فنزويلا، طالبت الولايات المتحدة ودول حليفة أخرى بالإطاحة بالرئيس الفنزويلى، نيكولاس مادورو، واعترفت بزعيم المعارضة، خوان جوايدو، رئيسًا مؤقتًا للبلاد.

من جهته، قال مستشار الأمن القومى الأمريكى، جون بولتون، أمس الأول الأحد، إنه يتم حشد الزخم فى مواجهة مادورو وأن أعضاء الجيش والجمعية الوطنية فى فنزويلا يبحثون سبلًا للانتقال لحكومة يرأسها جوايدو.