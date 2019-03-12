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الثلاثاء، 12 مارس 2019 02:43 م
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برئاسة اسامة صالح

وزير التجارة يعيد تشكيل الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى الصربى لمدة ثلاث سنوات

الثلاثاء، 12 مارس 2019 02:10 م
وزير التجارة يعيد تشكيل الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى الصربى لمدة ثلاث سنوات عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة
كتب – إسلام سعيد
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أصدر المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة قراراً بتشكيل الجانب المصري في مجلس الاعمال المصري – الصربى برئاسة المهندس أسامة عبد المنعم صالح  وعضوية كل من الدكتور شريف الجبلى  والدكتور تامر أبو بكر  والدكتور احمد برهان والمهندس سعيد احمد  والمهندس حسن نوح .

كما ضم التشكيل الجديد المهندس مدحت استفانوس  والمهندس تامر وجيه والمهندس وليد غراب و ياسر الرملى  والفريد انيس (، فادى وديع و جورج غبريال و وليد الحسينى  وكريم صبحى و عدوى مصطفى  وياسر محمد وجون وديع .

وقد نص القرار أن مدة عمل المجلس 3 سنوات من تاريخ نشره بالوقائع الرسمية وتضمن فى مادته الثانية أن يرفع رئيس الجانب المصري تقريراً دورياً نصف سنوي عن جهوده ونشاطه إلى وزير التجارة والصناعة متضمناً ما قام به المجلس من نشاط وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين، وأن تقوم الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج خاصة المكاتب التجارية بمعاونة المجلس فى أداء مهامه وتيسير مباشرته لإختصاصه وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاط المجلس.

 

وقال الوزير أن إعادة تشكيل هذا المجلس يأتي فى إطار سياسة الوزارة لضخ دماء جديدة قادرة على تعظيم التعاون المشترك مع الجانب الصربى على المستويين التجارى والاستثمارى خاصة وان صربيا تمثل أحد الأسواق الواعدة أمام الصادرات المصرية .

 

وأشار نصار إلى أنه روعى فى التشكيل إختيار عدد من الكفاءات والخبرات إلى جانب عنصر الشباب وبصفة خاصة فى القطاعات التى تمثل الهيكل الأساسى للتعاون الاقتصادى المشترك بين مصر وصربيا.


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عمرو نصار

التجارة والصناعة

اخبار الاقتصاد

الاعمال المصرى الصربى

مجلس الاعمال




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