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وزيرة خارجية النرويج: المستوطنات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية غير مشروعة

الثلاثاء، 12 مارس 2019 05:41 م
وزيرة خارجية النرويج: المستوطنات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية غير مشروعة سامح شكرى ووزيرة خارجية النرويج
كتب أحمد جمعة
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قالت وزيرة الخارجية النرويجية إينى مارى إريكسين سورايدى، إن بلادها لديها هدف مشترك مع مصر لمكافحة الإرهاب ، مؤكدة أن بلادها لا تزال تشارك في مكافحة الإرهاب ضد داعش.

وأكدت وزيرة الخارجية النرويجية ، فى مؤتمر صحفى مشترك بالقاهرة مع وزير الخارجية سامح شكرى ، أن المستوطنات  التي تقوم إسرائيل ببنائها غير مشروعة في الأراضي الفلسطينية.

بدوره قال وزير الخارجية سامح شكرى  ، أن مصر تدعو للتعاون بين المجتمع الدولى للقضاء على ظاهرة الارهاب.، مرحبا بتبادل المعلومات الاستخباراتية لملاحقة الجماعات الإرهابية في المنطقة.

 

 يذكر أن وزيرة خارجية النرويج ، التقت بالرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن ،  و استعرض الطرفان  آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتطورات السياسية ، وأكدت الوزيرة النرويجية، دعم النرويج الكامل لتحقيق السلام، واستمرارها في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني لبناء مؤسساته، وتنسيق المساعدات التي تقدمها الدول المانحة.

 


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