وزيرة خارجية النرويج: المستوطنات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية غير مشروعة

كتب أحمد جمعة

قالت وزيرة الخارجية النرويجية إينى مارى إريكسين سورايدى، إن بلادها لديها هدف مشترك مع مصر لمكافحة الإرهاب ، مؤكدة أن بلادها لا تزال تشارك في مكافحة الإرهاب ضد داعش.

وأكدت وزيرة الخارجية النرويجية ، فى مؤتمر صحفى مشترك بالقاهرة مع وزير الخارجية سامح شكرى ، أن المستوطنات التي تقوم إسرائيل ببنائها غير مشروعة في الأراضي الفلسطينية.

بدوره قال وزير الخارجية سامح شكرى ، أن مصر تدعو للتعاون بين المجتمع الدولى للقضاء على ظاهرة الارهاب.، مرحبا بتبادل المعلومات الاستخباراتية لملاحقة الجماعات الإرهابية في المنطقة.

يذكر أن وزيرة خارجية النرويج ، التقت بالرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن ، و استعرض الطرفان آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتطورات السياسية ، وأكدت الوزيرة النرويجية، دعم النرويج الكامل لتحقيق السلام، واستمرارها في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني لبناء مؤسساته، وتنسيق المساعدات التي تقدمها الدول المانحة.