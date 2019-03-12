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وزيرة الصحة تتفقد لجان اختبارات الفرق الطبية العاملة بالتأمين الصحى الجديد

الثلاثاء، 12 مارس 2019 01:43 م
وزيرة الصحة تتفقد لجان اختبارات الفرق الطبية العاملة بالتأمين الصحى الجديد الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام
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تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم، الاختبارات الجارية للمتقدمين للانضمام لمنظومة التأمين الصحى الشامل، بالمعهد القومى لتدريب الأطباء.

وزيرة الصحه (1)

وأوضحت وزيرة الصحة والسكان، أنه تم نشر الإعلان لهذه الوظائف بالجرائد المصرية ومواقع وزارة الصحة خلال شهر يناير الماضى، حيث تضمن الإعلان الحاجه إلى وظائف طبية، وإدارية، وفنية، وتخصصية، مشيرة إلى أنه تقدم 8874 فردا منهم 1084 أطباء.

وزيرة الصحه (2)

وأضافت زايد، أنه تم التواصل مع الأطباء المتقدمين للإعلان تليفونيًا لاختيار مواعيد مقابلات وكذلك بإرسال رسائل نصية بموقع حجز إلكترونى لتسجيل مواعيد المقابلات وتم التنسيق مع مديرية الشئون الصحية ببورسعيد لتقسيم الأطباء بالوحدات والمستشفيات على الأربع أيام المقررة للمقابلات دون الإخلال بسير العمل بالمنشأت الصحية ببورسعيد.

وزيرة الصحه (3)

وأشارت وزيرة الصحة، إلى أنه تم التنسيق التنسيق مع المجلس العلمى للزمالة المصرية للإشرف على المحتوى العلمى للاختبارات الإكيلنيكية وتم التنسيق مع وزارة التخطيط بشأن امتحان السمات الشخصية (psychometric test)، موضحة أن المتقدم سيمر بثلاث مراحل اختبارية أولها اكلينيكية أو تخصصية، وثانيها للسمات شخصية، وثالثها اختبار لتكنولوجيا المعلومات.

وزيرة الصحه (4)

وقالت وزيرة الصحة، إنه تم تقسيم الأطباء المتقدمين بالإضافة إلى الاطباء على رأس العمل بمحافظة بورسعيد على أربع أيام، كل يوم على مجموعتين تعملان بالتوازى على فترتين بحيث يكون المستهدف اليومى من المتقدمين حوالى 400 متقدم فى اليوم الواحد.

 

وذكرت زايد، أن لمقابلات الشخصية تجرى من خلال 10 لجان، حيث تتكون اللجان من إستشاريين فى التخصص من المجلس العلمى للزمالة المصرية بالإضافة إلى قيادات من وزارة الصحة وهيئة الرعاية الصحية وأعضاء فريق التأمين الصحى.

وزيرة الصحه (5)

وأكدت وزيرة الصحة، على أن من يقع عليه الاختيار سيحصل على مقابل مادى عالى يضاهى المرتبات فى القطاع الخاص، مشيرة إلى أنه لن ينتهى الاهتمام بالكوادر البشرية بالاختبارات، ولكن هناك اهتمام بالغ بتأهيل الكوادر البشرية بعد اختيارهم ووضع برامج تدريبية مستمرة، تبدأ فى الأول من أبريل القادم، بما يؤهل العنصر البشرى على تقديم أفضل خدمة طبية للمواطن المصرى.

وزيرة الصحه (6)

وقدمت هالة زايد، الشكر للقوات المسلحة، على دعمهم الدائم للمنظومة الصحية، الذى هو ليس بالجديد عليهم، فهم دائما يمدون يد العون لجميع الهيئات والوزارات، كما أكدت أنها تثق فى أبناء وزارة الصحة لتطبيق قانون التأمين الصحى الجديد، ليحققوا الإنجاز المنتظر، كما قاموا به فى "100 مليون صحة".

 

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