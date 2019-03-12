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وزارة الرى: تحرير 49 ألفا و401 مخالفة تعد على نهر النيل

الثلاثاء، 12 مارس 2019 04:00 ص
وزارة الرى: تحرير 49 ألفا و401 مخالفة تعد على نهر النيل مخالفات تعد على نهر النيل - أرشيفية
كتبت أسماء نصار
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كشف تقرير لقطاع حماية وتطوير نهر النيل أنه تمت إزالة 45 ألفا و31 حالة تعد على النيل فى 16 محافظة منذ 5 يناير 2015، من إجمالى 50 ألفا و399 مخالفة.

وأوضح التقرير أنه تم تحرير 49 ألفا و501 مخالفة جديدة، وذلك فى الوقت الذى تتواصل فيه الإزالات، حيث يتم شن حملات يومية فى كل المحافظات المطلة على نهر النيل.

وكان وزير الرى قد كلف مصالح وهيئات الوزارة بتكثيف حملات إزالة التعديات على كل المجارى المائية "النيل والترع والمصارف"، وإعداد تقرير بشكل أسبوعى عن الإزالات التى تم تنفيذها، وذلك للإنتهاء من كل التعديات خلال العام الحالى.

وأكدت وزارة الموارد المائية والرى أنها ملتزمة بتنفيذ القانون، خاصة فيما يتعلق بنهر النيل والمجارى المائية منعا لاستشراء التعديات والمخالفات فى ذات الوقت الذى توجه فيه الدولة وتحشد جهودها لإزالة التعديات والمخالفات عليه، وأن أى أعمال خاصة أو نفع عام تتم داخل حرم نهر النيل تتم طبقا للقانون والاشتراطات واللوائح التى يحددها، وأن مصر الجديدة التى ينشدها الجميع هى دولة المؤسسات والقانون والحقوق والواجبات، كما أن غالبية المخالفات والتعديات التى يتعرض لها نهر النيل والمجارى المائية تأتى من عدم الالتزام والتجرؤ على القوانين وعدم السير فى إجراءات الحصول على الموافقات اللازمة التى حددها القانون.


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