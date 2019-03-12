هيئة السكك الحديدية تعلن بدء حملة "الانضباط بمواعيد القطارات"

كتب رضا حبيشى

عقد وزير النقل الفريق كامل الوزير اجتماعا موسعا مع رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية وبحضور رؤساء الشركات التابعة للهيئة لاستعراض خطة عمل الهيئة خلال الفترة القادمة.

بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء حادث جرار محطة مصر ثم أكد وزير النقل أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بضرورة الإرتقاء بمستوى الخدمة في مرفق السكك الحديدية مشيرا الى ان هيئة السكك الحديدية تعلن من اليوم بدء حملة شعارها "الانضباط فى مواعيد قيام ووصول القطارات" وزيادة عوامل السلامة بمنظومة السكك الحديدية وجودة الخدمة المقدمة للركاب".

وأشار الوزير إلى أهمية توفير بيئة عمل مناسبة للعنصر البشرى وإعادة تدريبه وتأهيله بما يمكنه من القيام بالعمل المنوط به وتقديم خدمة مميزة للركاب ، لافتا إلى أن مبدأ الثواب والعقاب سيتم تطبيقه في كل ما يتعلق بمنظومة السكك الحديدية وانه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في هذا المرفق الحيوي الهام الذي يخدم ملايين الركاب يوميا منوها إلى انه يسعى أن تكون هيئة السكك الحديدية مثالا للانضباط والتميز والجودة و يجب أن تتطور لتصبح واجهة مشرفة يفخر بها كل مصري مؤكدا أنه سيوفر كل السبل وسيتم اتخاذ كافة الآليات لتحقيق هذا الهدف الذي سيكون من أهم عوامل تحقيقه هو سواعد كافة العاملين والفنيين والمهندسين وكل العاملين بهيئة السكك الحديدية وانه سيواصل العمل ليلا نهارا مع العاملين بالسكة الحديد لتحقيق هذا الهدف مضيفا أن الدولة ستقدم كل الدعم المطلوب للنهوض بهذه المنظومة وتطوير الهيئة لتكون هيئة ناجحة يفخر بها كل مواطن مصرى.

وأوضح الفريق كامل الوزير أن الفترة القادمة ستشهد استكمال للمشروعات والتعاقدات الضخمة التي تنفذها وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية مثل توريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب وتوريد ٦ قطارات جديدة وتوريد 200 جرار جديد و40 عربة قوى و300 عربة لنقل البضائع واستكمال مشروعات الإشارات وتجديد السكة وتطوير المزلقانات والمحطات.

واستعرض وزير النقل خلال الاجتماع كل ما يتعلق بالتشغيل والصيانة وزيادة عوامل السلامة والأمان وتحسين الخدمة المقدمة للركاب كما تم استعراض أنشطة الشركات التابعة للهيئة حيث أكد وزير النقل على ضرورة النزول لمواقع العمل وتقديم خدمة مميزة للراكب والعمل على ان تحقق هذه الشركات مكاسب مادية تساهم ايجابيا في زيادة العوائد المادية لهيئة السكك الحديدية.

كما التقى الفريق كامل الوزير، وزير النقل أعضاء النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الانفاق حيث أكد الوزير على ضرورة الانضباط داخل هذا المرفق الهام واتخاذ كافة الآليات لتحقيق هذا الانضباط وبذل كافة الجهود ومواصلة العمل عاى مدار الساعة لإحداث نقلة نوعية كبيرة في منظومة السكك الحديدية يشعر بها المواطن المواطن المصري.