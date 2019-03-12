هزاع بن زايد يفتتح مركز تواجد بأبو ظبى: جسر تواصل بين المجتمع وجهاته الخدمية

كتبت ريهام عبد الله

شهد الشيخ هزاع بن زايد، مستشار الأمن الوطنى فى دولة الإمارات، ونائب رئيس المجلس التنفيذى لإمارة أبوظبى، افتتاح مركز جديد من مراكز التواجد البلدى فى مدينة خليفة بأبو ظبى، مشددا على أن التواجد البلدى جسر تواصل بين المجتمع والجهات الخدمية.

شهدنا افتتاح مركز جديد من مراكز التواجد البلدي في مدينة خليفة بأبوظبي.. العمل الحكومي الفعال والتطوير الحضري المستمر والحفاظ على المظهر الحضاري وتوفير أفضل الخدمات، هدف دائم و"التواجد البلدي" جسر تواصل يرسخ العلاقة بين أفراد المجتمع والجهات الخدمية pic.twitter.com/QTudtZnBkg — هزاع بن زايد (@HazzaBinZayed) March 12, 2019

وقال بن زايد: "شهدنا افتتاح مركز جديد من مراكز التواجد البلدي في مدينة خليفة بأبوظبي.. العمل الحكومي الفعال والتطوير الحضرى المستمر والحفاظ على المظهر الحضارى وتوفير أفضل الخدمات، هدف دائم و"التواجد البلدي" جسر تواصل يرسخ العلاقة بين أفراد المجتمع والجهات الخدمية".



الشيخ هزاع بن زايد

الشيخ هزاع بن زايد



هزاع بن زايد

وكان هزاع بن زايد، قد أشاد بقصر الوطن، ووصفه بالمعلم العريق، وقال:" قصر الوطن صرح حضاري ينضم إلى المعالم العريقة في الدولة ووجهة جديدة رائعة تحتضنها العاصمة أبوظبي، وافتتاحه بالتزامن مع خلوة الهمم بحضور الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد، يزيد الحدث تألقاً وبهاء ويلقي ضوءاً ساطعاً على مسيرة النهضة الحضارية في الإمارات".