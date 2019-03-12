نيكى يصعد بفعل مكاسب الأسهم الأمريكية وتراجع الين

رويترز

صعد المؤشر نيكى اليابانى إلى أعلى مستوياته فى 6 أيام اليوم الثلاثاء، وسط شراء واسع النطاق بفضل مزيج من موجة صعود بقيادة قطاع التكنولوجيا فى سوق الأسهم الأمريكية ومكاسب فى الأسواق الآسيوية واستمرار تراجع الين.

وأغلق نيكى مرتفعا 1.8% عند 21503.69 نقطة بعد أن لامس 21568.48، وهو أعلى مستوى للمؤشر القياسى منذ 6 مارس. وابتعد المؤشر عن أدنى مستوى له فى 3 أسابيع 20938 نقطة الذى هوى إليه أمس الاثنين بعد بيانات أضف من المتوقع بكثير للوظائف الأمريكية فى فبراير مما دفع أسواق الأسهم العالمية للانخفاض.

وقال يوشينورى أوجاوا، كبير المحللين فى أوكاسان للأوراق المالية "حقيقة أن الأسهم الأمريكية استطاعت الصعود رغم تراجع بوينج قدمت الدعم للأسهم المحلية. وأضاف "لكن أى صعود جديد من المرجح أن يكون محدودا لأن هناك الكثير من المناسبات لاستيعابها هذا الأسبوع، مثل اجتماع سياسات بنك اليابان المركزى، وسلسلة من إصدارات البيانات الاقتصادية الأمريكية وتطورات الخروج البريطانى من الاتحاد الأوروبى."

وقفزت الأسهم الأمريكية أمس الاثنين فى انتعاش واسع النطاق قاده قطاع التكنولوجيا بعد خسائر على مدى 5 جلسات متتالية. واقتدت أسهم التكنولوجيا اليابانية بنظيراتها الأمريكية. وزاد سهم طوكيو إلكترون لتصنيع معدات الرقائق 2.1%، وارتفع سهم تى.دى.كيه كورب 4.5% وسومكو لمنتجات السليكون 2.2%.

وتراجع الين لليوم الثانى مما رفع أسهم الشركات المصدرة. وزاد سهم هوندا موتور 1.1% وباناسونيك 2.2% وفانوك لصناعة الروبوت 2.3%. وتقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.52% إلى 1605.48 نقطة.