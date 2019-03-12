ننشر صور المتهمين بمحاولة تهريب 6.5 طن حشيش

كتب – محمود عبد الراضى

ينشر اليوم السابع صور المتهمين بمحاولة تهريب 6.5 أطنان من مادة الحشيش المخدر للبلاد والمضبوطات بعد التحفظ عليها.

وجاء ذلك استمراراً لجهود الأجهزة الأمنية لإجهاض محاولات جلب وتهريب المواد المخدرة من دول الإنتاج، ورصد ومتابعة وضبط العصابات القائمة على عمليات التهريب تنسيقاً مع الجهات المعنية.



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وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات مفادها إعتزام أحد التشكيلات العصابية الخطرة جلب شحنة كبيرة من مخدر الحشيش من إحدى الدول، حيث أكدت التحريات وعمليات الرصد والتتبع بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى قيام عناصر التشكيل العصابى بإعداد وتجهيز مركب صيد لهذا الغرض والإبحار من أمام أحد السواحل المصرية وصولاً لأحد موانئ الدولة المُشار إليها وإستلامهم شحنة كبيرة من مخدر الحشيش من أحد المهربين بذات الدولة - جارى تحديده - وإخفائها بذات المراكب لنقل تلك الشحنة عبر مياة البحر المتوسط وسعيهم إنزالها قبالة سواحل إحدى الدول المجاورة تمهيداً لتهريبها داخل البلاد عبر الدروب الصحراوية بالحدود الغربية لتبديد جهود أجهزة المكافحة.. حيث تم رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامى وعقب تقنين الإجراءات وبالتنيسق والمشاركة الفاعلة مع القوات المسلحة (القوات البحرية – مخابرات حرس الحدود) تم استهداف المركب حال تواجدها بالمياه الإقليمية بالبحر الأبيض المتوسط وأمكن ضبط المركب وطاقمها.. وبحصر المضبوطات بمعرفة اللجنة المشكلة أسفرت عن ضبط (عدد 260 جوال لمخدر الحشيش يزن كلٍ منها 25 كيلو جرام بإجمالى "6500 كيلو جرام" ستة أطنان ونصف).



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وعلى جانب آخر نجحت الإدارة من خلال الرصد والتحريات اللاحقة تحديد عناصر التشكيل العصابى القائمين على جلب تلك الشحنة من الخارج إلى داخل البلاد (أربعة أشخاص محددين ) وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهدافهم بمحال إقامتهم وتبين هروبهم وجارى العمل على ضبطهم.