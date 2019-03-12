نص قرار "الوطنية للانتخابات" بضوابط تغطية الانتخابات والاستفتاءات إعلاميا

كتب إبراهيم قاسم

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، القرار رقم 23 لسنة 2019 والخاص بإنشاء قاعدة بيانات التغطية الإعلامية لمتابعة الانتخابات والاستفتاءات القادمة .





وتتضمن القرار إنشاء قاعدة بيانات بالهيئة الوطنية للانتخابات لقيد المرخص لهم بالعمل فى مصر من المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية المحلية والأجنبية وأطقم عملهم المصرح لهم من الهيئة بالتغطية الإعلامية وذلك وفقا للضوابط الواردة بالقرار.





ونص القرار على أنه لكل من يرغب فى تغطية الانتخابات والاستفتاءات من الصحف وسائل الإعلام التقدم بطلب الى الهيئة يتضمن عدد الأكواد المطلوبة لكل من الراغبين فى التغطية على أن يشترط فى العضو المصرى المرشح من قبل المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام والمواقع أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، أن يكون مقيدا بنقابة الصحفيين أو الإعلاميين إذا كان صحفيا أو إعلاميا، وألا يقل سنة عند التقدم عن 18 عاما وأن يستوفى كافة بيانات استمارة التسجيل المطروحة على الموقع الإلكترونى للهيئة .





ونص القرار على تقيد كل المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية المحلية والأجنبية وأفراد أطقمها الذين قاموا بالتغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية التى أجريت فى مارس 2018 بقاعدة البيانات متى رغبوا فى ذلك بناء على طلب يقدم طبقا للقواعد الواردة بالقرار فى موعد أقصاه 31 مارس 2019 ما لم يطرأ عارض قانونى يحول دون استمرارهم أو يستوجب سحب التصريح السابق صدوره



