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نحو خريطة تنموية مستدامة لجنوب الصعيد.. تعرف على أهداف مؤتمر جامعة سوهاج

الثلاثاء، 12 مارس 2019 12:00 ص
نحو خريطة تنموية مستدامة لجنوب الصعيد.. تعرف على أهداف مؤتمر جامعة سوهاج الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج
سوهاج - محمود مقبول
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تنطلق اليوم فاعليات المؤتمر العلمى الأول لجامعات جنوب الصعيد بعنوان " نحو خريطة تنموية مستدامة لجنوب الصعيد"، والذى يهدف إلى رسم خريطة التنمية المستدامة المستقبلية للاقليم، وفتح أفاق جديدة نحو تأسيس تكتل تنموى يخطو بمصر بخطوات ثابتة نحو تحقيق خريطة التنمية المستدامة 2030 والتى تسعى القيادة السياسية لتحقيقها برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

يشارك فى المؤتمر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اضافة الى محافظى الاقصر وسوهاج وقنا والوادى الجديد، وبمشاركة 3 رؤساء جامعات جنوب الوادي، اسوان، الوادى الجديد بجانب رئيس جامعة سوهاج رئيس اكاديمية البحث العلمي، و نقيب العلميين والعديد من الشخصيات العامة.

يهدف المؤتمر إلى :

1- وضع دليل للمشروعات التنموية المستقبلية فى محافظات جنوب الصعيد.

2- تصميم خريطة الكترونية للتنمية فى مختلف القطاعات.

3- وضع حلول غير نمطية للتحديات التى تواجه التنمية فى القطاعات المختلفة فى المحافظا.

4- إيجاد مصادر للتمويل غير نمطية لدعم المشروعات المستهدفة.

5- اتاحة فرصة عمل لشباب الجامعات المنظمة فى المشاركة فى فعالياتوالمؤتمر لكونهم الفئة العمرية المستهدفة.

6- المشاركة فى وضع رؤية مستقبلية لتنمية الاقليم.

ومن الأهداف إلى المحاور والتى تتضمن :

- المحور الأول : وضع حلول إبتكارية للتحديات التنموية الراهنة والتى تواجه المناطق الصناعية، ومناطق الاستصلاح الزراعي، مثل الخدمات الصحيه، والتعليمية والاجتماعية.

- المحور الثانى : خاص بالرؤى الجديدة لتنمية عدة قطاعات منها القطاع الزراعى والحيواني، والتعدينى والصناعى والقطاع الحرفى والتراثى والقطاع الترويحى والسياحي، اضافة الى القطاع الخدمى والثقافى والقطاع الاجتماعي.

- المحور الثالث : محور آليات جديدة لاستثمار الموارد المتاحة والكامنة من الموارد الطبيعية "الزراعية، الصناعية" والطاقات البشرية.

- المحور الرابع : محور التنمية غير النمطية.

- المحور الخامس : آليات تمويل وتسويق المشروعات التنمويه والقدرات البشرية فى جنوب الصعيد وتسويق المشروعات التنموية وإنتاجها وتسويق القدرات البشرية.

يذكر أن عدد الباحثين المشاركين بالمؤتمر 180باحث منهم عراقيين وسودانيين وجزائريين وسعوديين، ونحو 20 شركة ومالا يقل عن 100 مستمع.

 

 

 


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