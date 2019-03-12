video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 12 مارس 2019 10:46 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

نانسى بيلوسى: ترامب لا يصلح للرئاسة لكنى لا أؤيد عزله

الثلاثاء، 12 مارس 2019 09:36 ص
نانسى بيلوسى: ترامب لا يصلح للرئاسة لكنى لا أؤيد عزله نانسى بيلوسى
كتبت ريم عبد الحميد
إضافة تعليق

قالت نانسى بيلوسى، رئيسة مجلس النواب الأمريكى، إنها لا تدعم حاليا الاتجاه لعزل الرئيس دونالد ترامب على الرغم من أنها تعتقد أنه لا يصلح للرئاسة.

وفى مقابلة أجرتها مع مجلة "واشنطن بوست"، قالت بيلوسى إنها لا تؤيد العزل، وأشارت إلى أن هذا أمر جديد لم تعلن عنه من قبل فى الصحافة.

وأوضحت بيلوسى أنها ترى أن العزل يثير الانقسام بشدة فى البلاد، وما لم يكن هناك شيئا مقنعا وهائلا ومؤيد من الحزبين، فأنها لا تعتقد أنه ينبغى المضى فى هذا المسار لأنه يقسم البلاد، وهو، أى ترامب، لا يستحق كل هذا العناء.

وأكدت بيلوسى، الديمقراطية عن ولاية كاليفورنيا، أن ترامب غير مناسب للمنصب من الناحية الأخلاقية والفكرية. وقالت زعيمة الديمقراطيين فى الكونجرس صراحة إنها لا تعتقد أن ترامب يصلح لأن يكون رئيسا للولايات المتحدة.

من جانبها، قالت شبكة "سى إن إن" إن تصريحات بيلوسى هى الأقوى لها على الإطلاق فى مسألة العزل، وإن كانت قد أشارت على مدار أشهر إلى رفضها لفكرة المضى قدما فى العزل.

وتأتى تصريحات بيلوسى بعد أيام من إعلان ريس اللجنة القضائية بمجلس النواب جيرى نادلر عن إجراء تحقيق واسع وإرسال خطابات لـ 81 شخصا ومؤسسة منها البيت الأبيض ووزارة العدل وكبار مسئولى الحملة الانتخابية ومسئولى منظمة ترامب ونجلى الرئيس، حول احتمال وجود فساد وعرقلة للعدالة وإساءة استخدام للسلطة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

استمرار المواجهة بين الرئيس الأمريكى وزعيمة الديمقراطيين. نانسى بيلوسى تحرج "ترامب" وتلغى دعوته لإلقاء خطاب بالكونجرس بالتزامن مع الإغلاق الحكومى.. واشنطن بوست: جزء من صراع متصاعد.. ومؤرخ: سابقة لم تحدث من قبل

كاتب بـ"الأوبزرفر": نانسى بيلوسى تعلم ترامب درسا فى فن السياسة

الولايات المتحدة

اخبار امريكا

دونالد ترامب

نانسى بيلوسى

عزل ترامب

رئيسة مجلس النواب




لا تفوتك
اكشف أون لاين.. خدمة جديدة فى عالم طب الأسنان بمصر من مركز شاينى وايت

اكشف أون لاين.. خدمة جديدة فى عالم طب الأسنان بمصر من مركز شاينى وايت

5 أسباب تدعم عودة الأهلى أمام الساورة.. جاهزية الشناوى لدخول القائمة.. زيادة أعداد الجماهير.. توظيف الجوكر فى وسط الملعب.. سوء نتائج بطل الجزائر خارج ملعبه.. وعدم الانشغال بمباريات محلياً

5 أسباب تدعم عودة الأهلى أمام الساورة.. جاهزية الشناوى لدخول القائمة.. زيادة أعداد الجماهير.. توظيف الجوكر فى وسط الملعب.. سوء نتائج بطل الجزائر خارج ملعبه.. وعدم الانشغال بمباريات محلياً

تعرف على هدية "معجبة" لمصطفى شعبان؟ وبماذا دعت له والدتها؟.. فيديو

تعرف على هدية "معجبة" لمصطفى شعبان؟ وبماذا دعت له والدتها؟.. فيديو

هل إعلان "جوايدو" لحالة الطوارئ الوطنية دستورى؟.. خبير قانونى: المادة 338 من الدستور الفنزويلى تسمح بذلك.. انقطاع التيار الكهربائى تسبب فى حالة من الفوضى ونهب المحلات التجارية ومقتل 17 مريضا.. و"مادورو" ينفى

هل إعلان "جوايدو" لحالة الطوارئ الوطنية دستورى؟.. خبير قانونى: المادة 338 من الدستور الفنزويلى تسمح بذلك.. انقطاع التيار الكهربائى تسبب فى حالة من الفوضى ونهب المحلات التجارية ومقتل 17 مريضا.. و"مادورو" ينفى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة