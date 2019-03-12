نانسى بيلوسى: ترامب لا يصلح للرئاسة لكنى لا أؤيد عزله

كتبت ريم عبد الحميد

قالت نانسى بيلوسى، رئيسة مجلس النواب الأمريكى، إنها لا تدعم حاليا الاتجاه لعزل الرئيس دونالد ترامب على الرغم من أنها تعتقد أنه لا يصلح للرئاسة.

وفى مقابلة أجرتها مع مجلة "واشنطن بوست"، قالت بيلوسى إنها لا تؤيد العزل، وأشارت إلى أن هذا أمر جديد لم تعلن عنه من قبل فى الصحافة.

وأوضحت بيلوسى أنها ترى أن العزل يثير الانقسام بشدة فى البلاد، وما لم يكن هناك شيئا مقنعا وهائلا ومؤيد من الحزبين، فأنها لا تعتقد أنه ينبغى المضى فى هذا المسار لأنه يقسم البلاد، وهو، أى ترامب، لا يستحق كل هذا العناء.

وأكدت بيلوسى، الديمقراطية عن ولاية كاليفورنيا، أن ترامب غير مناسب للمنصب من الناحية الأخلاقية والفكرية. وقالت زعيمة الديمقراطيين فى الكونجرس صراحة إنها لا تعتقد أن ترامب يصلح لأن يكون رئيسا للولايات المتحدة.

من جانبها، قالت شبكة "سى إن إن" إن تصريحات بيلوسى هى الأقوى لها على الإطلاق فى مسألة العزل، وإن كانت قد أشارت على مدار أشهر إلى رفضها لفكرة المضى قدما فى العزل.

وتأتى تصريحات بيلوسى بعد أيام من إعلان ريس اللجنة القضائية بمجلس النواب جيرى نادلر عن إجراء تحقيق واسع وإرسال خطابات لـ 81 شخصا ومؤسسة منها البيت الأبيض ووزارة العدل وكبار مسئولى الحملة الانتخابية ومسئولى منظمة ترامب ونجلى الرئيس، حول احتمال وجود فساد وعرقلة للعدالة وإساءة استخدام للسلطة.