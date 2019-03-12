نائب وزير الإسكان يكشف تفاصيل مشاركة مصر بأكبر معرض عقارى بالعالم فى فرنسا

كتب أحمد عبد الرحمن

قال المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إنه منذ فترة يتم تسويق المنتج العقارى فى الخارج، مردفاً:"احنا مش بنسوق للعقار، احنا بنسوق لمصر".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل، أن معرض MIPM 2019 فى فرنسا، من أكبر المعارض العقارية فى العالم يحضره أكثر من 26 الف متخصص فى هذا المجال، لافتاً إلى أن رئيس الوزراء زار المعرض العام الماضى، وكان هناك توجهات لتواجد مصر بالمعرض.

وأوضح أنه تم التنسيق وتوقيع بروتوكول مع الشركة المنظمة لمدة 4 سنوات، وتم اختيار مكان مميز بالمعرض، لافتاً إلى أن الجناح المصرى عليه إقبال جيد، وهناك محاضرات عن المشروعات المصرية، والتنمية.

وأشار نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إلى أن مصر أصبحت أكبر سوق عقارى فى المنطقة، وعوائده عالية، موضحاً أنه لأول مرة اسم مصر كان موجوداً فى كل مكان، ومصر هى الراعى الرئيسى للحفل.