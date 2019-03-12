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نائب محافظ القليوبية تلتقى أصحاب مصانع الخانكة الأحد لمناقشة تذليل العقبات

الثلاثاء، 12 مارس 2019 09:54 ص
نائب محافظ القليوبية تلتقى أصحاب مصانع الخانكة الأحد لمناقشة تذليل العقبات الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم
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أكدت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، أنها عقدت لقاء مع أصحاب المصانع بمنطقة العكرشة الصناعية بالخانكة، لمعرفة احتياجات المصانع لتكون بمستوي المناطق الصناعية بالمدينة والمدن الاخري ومعرفة بعض المشاكل الموجودة والاسراع في حلها وتذليل أي عقبات للمصانع، مشيرة إلي أنه تم تحديد الأحد القادم الموافق 17/3/2019 للقاء بعض اصحاب المصانع والجمعية بمجلس المدينة بالخانكة. 

وأضافت "ريان" أن الجولة كان بحضور اللواء ياسر حفناوي رئيس مركز ومدينة الخانكة، وطلال ربيع نائب رئيس مركز ومدينة الخانكة، واسلام رجب مدير ادارة العشوئيات،  وحسن الشوري رئيس الوحدة المحلية بابوزعبل، حيث تضمنت أيضا تطهير  نواتج المصانع الموجودة بالمصرف من قبل اصحاب المصانع الموجودة التي ترمي المخلفات الناتجة من بواقي المصانع بالمصرف مما يسبب انسداد بخط الطرد اسفل كوبري الكارتون وبعد الكوبري حتي الوصول لخط الطرد البدالة التي تسحب من مصرف العكرشة الي مصرف الجبل الاصفر.
 
وتابعت نائب محافظ القليوبية، أن الاجتماع بأصحاب المصانع يأتي في إطار خطة الدولة لتنمية الصناعة والعمل علي تذليل أية عقبات تواجه أصحابها. 
 
 
 
 

 


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