نائب محافظ القليوبية تلتقى أصحاب مصانع الخانكة الأحد لمناقشة تذليل العقبات

وأضافت "ريان" أن الجولة كان بحضور اللواء ياسر حفناوي رئيس مركز ومدينة الخانكة، وطلال ربيع نائب رئيس مركز ومدينة الخانكة، واسلام رجب مدير ادارة العشوئيات، وحسن الشوري رئيس الوحدة المحلية بابوزعبل، حيث تضمنت أيضا تطهير نواتج المصانع الموجودة بالمصرف من قبل اصحاب المصانع الموجودة التي ترمي المخلفات الناتجة من بواقي المصانع بالمصرف مما يسبب انسداد بخط الطرد اسفل كوبري الكارتون وبعد الكوبري حتي الوصول لخط الطرد البدالة التي تسحب من مصرف العكرشة الي مصرف الجبل الاصفر.

وتابعت نائب محافظ القليوبية، أن الاجتماع بأصحاب المصانع يأتي في إطار خطة الدولة لتنمية الصناعة والعمل علي تذليل أية عقبات تواجه أصحابها.