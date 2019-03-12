video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 12 مارس 2019 05:32 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

نائب الوزير لشئون المعلمين: تدريب المعلمين على المناهج الجديدة مستمر

الثلاثاء، 12 مارس 2019 04:19 م
نائب الوزير لشئون المعلمين: تدريب المعلمين على المناهج الجديدة مستمر الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين
كتب محمود طه حسين
إضافة تعليق
قال الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين، إن تدريبات المعلمين على المناهج الجديدة مازالت مستمرة، حيث تم عقد تدريبات TOT لمدربى الصف الأول الابتدائى، الذين سبق تدريبهم على مهارات اللغة العربية للصف الأول الابتدائى فى المدينة التعليمية.
 
وأضاف عمر، أنه تم تدريب مدربى اللغة العربية بقاعات المديريات (تدريب تنشيطي) يوم الأحد 10 مارس 2019، وجاري  تدريب جميع معلمي الصف الأول الابتدائي على أكثر من جولة وذلك على مهارات اللغة العربية من قِبل المدربين الذين تم تدريبهم ولمدة أربعة أيام وذلك في الفترة من 11 مارس وحتى 22 مارس الجارى.
 
وأشار إلى أنه فى ضوء موافقة الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على تدريب معلمى الحاسب الآلى وإخصائى التطوير التكنولوجى بالصفوف العليا بالمدارس الابتدائية بمحافظات ( القاهرة – الجيزة – القليوبية ) خلال الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2018-2019 على مشروع  ( البرمجة  ) (Computational Thinking and Coding)، تم عقد ورشة العمل الأولى لمشروع (البرمجة) يوم 28/2/2019 لعدد (200) متدرب بمعامل التطوير التكنولجي بالمدينة التعليمية.
 
من جانبه، أوضح الدكتور حسن فارس، رئيس اللجنة التنفيذية العليا لمشروع التعلم في الصفوف الأولى أنه تم استهداف عدد (680) من معلمي اللغة الإنجليزية بالمدارس الرسمية والرسمية لغات ومعلمى الرياضيات والعلوم بالمدارس الرسمية لغات،  وذلك في المدينة التعليمية، فى الفترة من يناير إلى مارس 2019 تنفيذًا للبروتوكول الموقع بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع المجلس الثقافي البريطانى بهدف تدريب (31000) معلم لغة إنجليزية فى المدارس الرسمية والرسمية لغات، وتدريب (6000) معلم رياضيات وعلوم بالمدارس الرسمية لغات، ويتم التدريب على مهارات تدريس اللغة وكذلك إتقان اللغة، وقد تم تدريب 60% من المتدربين، وجارى الانتهاء من باقى المتدربين فى الفترة من نهاية يناير إلى بداية أبريل 2019.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"التعليم" تجتمع بواضعى امتحانات الثانوية وتحدد خريطة الأسئلة..الاختبارات بعيدة عن السياسة ومتدرجة حسب مستويات الطلاب وتشمل جميع أجزاء المنهج..المراجعة قبل الطباعة تحسبا لأى أخطاء..والحفاظ على السرية فى المقدمة

التعليم: لم نعلن نتائج اختبارات مسابقة العقود للمعلمين وظهورها خلال أيام

التربية والتعليم

النظام الجديد للتعليم

تدريب المعلمين على النظام الجديد




لا تفوتك
إنفوجراف.. النمو الاقتصادى يدفع "موديز" لتثبيت نظرتها الإيجابية لقطاع مصر المصرفى

إنفوجراف.. النمو الاقتصادى يدفع "موديز" لتثبيت نظرتها الإيجابية لقطاع مصر المصرفى

فيديو يكشف المشاهد الأخيرة لركاب الطائرة الإثيوبية قبل التحطم

فيديو يكشف المشاهد الأخيرة لركاب الطائرة الإثيوبية قبل التحطم

"الصحة" تؤمن دواء المصريين.. ضخ 1.2 مليون عبوة أنسولين بالصيدليات والمستشفيات.. ولأول مرة توفير "الخراطيش" لمرضى "التأمين ونفقة الدولة" يوليو 2019.. وخط إنتاج محاليل بطاقة 15 مليون زجاجة سنوياً بجودة عالمية

"الصحة" تؤمن دواء المصريين.. ضخ 1.2 مليون عبوة أنسولين بالصيدليات والمستشفيات.. ولأول مرة توفير "الخراطيش" لمرضى "التأمين ونفقة الدولة" يوليو 2019.. وخط إنتاج محاليل بطاقة 15 مليون زجاجة سنوياً بجودة عالمية

زيدان يقلب الأمور رأسا على عقب في ريال مدريد.. زيزو ينقذ رقبة رئيس الملكي ومارسيلو وسيرجيو راموس وكيلور نافاس.. نهاية جاريث بيل وعصر المواهب الشابة.. وهولاء الرابحون والخاسرون من عودة الأسطورة الفرنسية

زيدان يقلب الأمور رأسا على عقب في ريال مدريد.. زيزو ينقذ رقبة رئيس الملكي ومارسيلو وسيرجيو راموس وكيلور نافاس.. نهاية جاريث بيل وعصر المواهب الشابة.. وهولاء الرابحون والخاسرون من عودة الأسطورة الفرنسية

انخفاض الحرارة غدا 7 درجات يصاحبها رياح وأمطار تمتد للقاهرة

انخفاض الحرارة غدا 7 درجات يصاحبها رياح وأمطار تمتد للقاهرة

الأهلي يتلقى موافقة أمنية بزيادة الجمهور أمام الساورة لـ15 ألف مشجع

الأهلي يتلقى موافقة أمنية بزيادة الجمهور أمام الساورة لـ15 ألف مشجع

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة