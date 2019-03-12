نائب الوزير لشئون المعلمين: تدريب المعلمين على المناهج الجديدة مستمر

قال الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين، إن تدريبات المعلمين على المناهج الجديدة مازالت مستمرة، حيث تم عقد تدريبات TOT لمدربى الصف الأول الابتدائى، الذين سبق تدريبهم على مهارات اللغة العربية للصف الأول الابتدائى فى المدينة التعليمية.

وأضاف عمر، أنه تم تدريب مدربى اللغة العربية بقاعات المديريات (تدريب تنشيطي) يوم الأحد 10 مارس 2019، وجاري تدريب جميع معلمي الصف الأول الابتدائي على أكثر من جولة وذلك على مهارات اللغة العربية من قِبل المدربين الذين تم تدريبهم ولمدة أربعة أيام وذلك في الفترة من 11 مارس وحتى 22 مارس الجارى.

وأشار إلى أنه فى ضوء موافقة الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على تدريب معلمى الحاسب الآلى وإخصائى التطوير التكنولوجى بالصفوف العليا بالمدارس الابتدائية بمحافظات ( القاهرة – الجيزة – القليوبية ) خلال الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2018-2019 على مشروع ( البرمجة ) (Computational Thinking and Coding)، تم عقد ورشة العمل الأولى لمشروع (البرمجة) يوم 28/2/2019 لعدد (200) متدرب بمعامل التطوير التكنولجي بالمدينة التعليمية.

من جانبه، أوضح الدكتور حسن فارس، رئيس اللجنة التنفيذية العليا لمشروع التعلم في الصفوف الأولى أنه تم استهداف عدد (680) من معلمي اللغة الإنجليزية بالمدارس الرسمية والرسمية لغات ومعلمى الرياضيات والعلوم بالمدارس الرسمية لغات، وذلك في المدينة التعليمية، فى الفترة من يناير إلى مارس 2019 تنفيذًا للبروتوكول الموقع بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع المجلس الثقافي البريطانى بهدف تدريب (31000) معلم لغة إنجليزية فى المدارس الرسمية والرسمية لغات، وتدريب (6000) معلم رياضيات وعلوم بالمدارس الرسمية لغات، ويتم التدريب على مهارات تدريس اللغة وكذلك إتقان اللغة، وقد تم تدريب 60% من المتدربين، وجارى الانتهاء من باقى المتدربين فى الفترة من نهاية يناير إلى بداية أبريل 2019.