ميناء دمياط يستقبل 9 سفن متنوعة خلال 24 ساعة

دمياط - معتز الشربينى

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة، بينما غادر 3 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة .

أصدر المركز الاعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه أن اجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 19 سفينة ، بالإضافة إلى 21 سفينة بالمخطاف الخارجى فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .

كما غادر الميناء 775 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 44447 من البضائع العامة منها عدد 102 سيارة نقل محملة بـ 5139 طن قمح .

وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 136282 بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 64458 طنا .

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 6300 طن يوريا و 8150 طن فوسفات و 5920 طن رمل و 400 طن مولاس و 2040 طن علف و 5750 طن سماد سائل .

كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 643 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 333 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1225 حاوية مكافئة .

بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 12436 طن حديد و 727 طن خشب و 16400 طن ذرة و 8000 طن أرز و 10000 طن قمح و 1872 طن بسلة و 609 طن حمص .