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ميناء دمياط يستقبل 9 سفن متنوعة خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 12 مارس 2019 03:57 م
ميناء دمياط يستقبل 9 سفن متنوعة خلال 24 ساعة ميناء دمياط - أرشيفية
دمياط - معتز الشربينى
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استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة، بينما غادر 3 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة

أصدر المركز الاعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه أن اجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 19 سفينة ، بالإضافة إلى 21 سفينة بالمخطاف الخارجى فى انتظار إتمام إجراءات الدخول

كما غادر الميناء 775 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 44447 من البضائع العامة منها عدد 102 سيارة نقل محملة بـ 5139 طن قمح .

وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 136282 بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 64458 طنا .

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 6300 طن يوريا و 8150 طن فوسفات و 5920 طن رمل و 400 طن مولاس و 2040 طن علف و 5750 طن سماد سائل .

كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 643 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 333 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1225 حاوية مكافئة .

بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 12436 طن حديد و 727 طن خشب و 16400 طن ذرة و 8000 طن أرز و 10000 طن قمح و 1872 طن بسلة و 609 طن حمص .

 

 


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