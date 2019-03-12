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مواطن يقتل ابن أخيه لمنع زواجه من بنت عمه بالإسكندرية (تحديث)

الثلاثاء، 12 مارس 2019 03:59 م
مواطن يقتل ابن أخيه لمنع زواجه من بنت عمه بالإسكندرية (تحديث) جثه - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر
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شهدت منطقة الدخيلة الجبل بالإسكندرية، واقعة قتل بشعة حيث حيث أقدم "عم" على قتل نجل شقيقه 31 عامًا، بـ7 طلقات نارية بالرأس والظهر، لمنع زواجه من ابنة شقيقه الآخر.

 

البداية عندما تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد بالعثور على جثة شخص مصاب بـ7 طلقات نارية في الرأس والظهر، بشارع الجيش، بمنطقة الدخيلة الجبل، غرب الإسكندرية، فأنتقل مأمور وضباط قسم شرطة الدخيلة إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص وجود جثة شخص يدعى "محمد. أ. م"، في العقد الثالث من العمر، مقيم بشارع الجيش، بمنطقة الدخيلة الجبل، وبمناظرته تبين إصابته بـ7 أعيرة نارية منهما 3 بالرأس و4 بالظهر.

 

وأكدت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة، بأن المتهم يدعى "محمد. م. م"، شقيق والد المجني عليه، مقيم بذات العنوان المشار إليه، تعدى عليه بسلاح ناري "طبنجة"، 9 ملي، محدثا إصابته داخل محل سكنه وفر هاربًا.

 

وأمر مدير أمن الإسكندرية، بتشكيل فريق بحث جنائي، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وبمشاركة وكيل مباحث غرب، لضبط مرتكب الواقعة، وأوضحت التحريات، أن المجني عليه "محمد. أ. م"، تقدم لخطبة ابنة عمه، فاعترض عمه الآخر على الزواج وأطلق وابل من الرصاص بالسلاح الناري "طبنجة" الذي كان بحوزته، محدثًا إصابته التي أودت بحياته.

 

وأسفرت مجهودات فريق البحث عن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وضبط الأداة المستخدمة في الجريمة "طبنجة 9 ملي" وبحوزته 21 طلقة أخرى عيار 9 ملي، وحرر المحضر رقم 2790 لسنة 2019 إداري الدخيلة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

حماده

لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

                          لله الأمر من قبل ومن بعد

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