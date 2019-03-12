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مكتبة الإسكندرية تنظم ورشة عمل لقراءة النصوص الديموطيقية

الثلاثاء، 12 مارس 2019 12:16 م
مكتبة الإسكندرية تنظم ورشة عمل لقراءة النصوص الديموطيقية مكتبة الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية - جاكلين منير
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ينظم مركز دراسات الخطوط بقطاع البحث الأكاديمى بمكتبة الإسكندرية، ورشة عمل بعنوان "قراءة النصوص الديموطيقية" يومى 13 و14 مارس 2019، ويحاضر فيها الأستاذة الدكتورة مها عُقيل، أستاذ مساعد الآثار والحضارة المصرية القديمة بكلية الآداب، جامعة حلوان.

تأتى الورشة فى إطار اهتمام مركز دراسات الخطوط بنشر المعرفة الأكاديمية باللغات والخطوط القديمة، والتى يحتل فيها الخط الديموطيقى مكانة هامة باعتباره أحد مراحل اللغة المصرية القديمة. وتهدف الورشة إلى نشر الاهتمام بين شباب الباحثين المصريين وغير المصريين فى مجال الدراسات الديموطيقية، والتعرف على الاتجاهات الحديثة والخبرات البحثية الجارية فى مجال الدراسات الديموطيقية، فضلاً عن تزويد الباحثين والطلاب بالمصادر الدراسية الأساسية للتعامل مع النصوص الديموطيقية من خلال التدريب العلمى على قراءة وتحليل وفهم النص الديموطيقي، ومن ثم وضع النص فى سياقه التاريخي

وسوف تلقى هذه الورشة الضوء على خطوات النشر العلمى للنقوش الديموطيقية من اختيار النص إلى إتمام الدراسة، وكذلك التعّرف على الاتجاهات الجديدة فى الدراسات الديموطيقية. بالإضافة إلى ذلك، فسوف يكتسب المشاركون العديد من المهارات العملية، من حيث قراءة بعض العلامات البسيطة، وأنواع النصوص المختلفة مثل (النصوص التجارية، النصوص القانونية... الخ)، والتدريب العملى على تمييز بعض النصوص الديموطيقية تمهيدًا لدراستها ونشرها

وتتنوع أساليب التعليم والتعلم بالورشة من خلال المحاضرات النظرية، والعروض التقديمة، وورش العمل التدريبية. علمًا بأنه سيكون هناك أساليب لتقييم الطلبة من خلال اختبار على قراءة بعض النقوش.

وتستهدف الورشة مفتشو الآثار والباحثون فى اللغة والحضارة المصرية القديمة وطلبة الدراسات العليا فى كليات الآثار، والآداب، السياحة والفنادق، والمرشدون السياحيون

 

 

 


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