مفتى الجمهورية يستقبل وفدًا من الجامعة الإسلامية بجزر المالديف

كتب لؤى على

استقبل فضيلة الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، وفدًا من الجامعة الإسلامية بجزر المالديف برئاسة الدكتورة عائشة عبدالستار، رئيس الجامعة، لبحث أوجه تعزيز التعاون الدينى بين دار الإفتاء والجامعة.

واستعرض فضيلة المفتى خلال اللقاء نشأة دار الإفتاء المصرية وإداراتها المختلفة وما تقوم به من مجهودات من أجل تقديم صحيح الدين للناس، وكذلك تجربتها في مواجهة الفكر المتطرف وتفكيكه.

وأبدى فضيلته استعداد دار الإفتاء الكامل لتقديم كافة أشكال الدعم العلمى والشرعى للجامعة الإسلامية بجزر المالديف، كما أبدى استعداد الدار لاستقبال خريجى الجامعة الإسلامية للالتحاق ببرامج تدريب المفتين فى الدار.

من جانبها أشادت الدكتورة عائشة عبدالستار، رئيس الجامعة الإسلامية بجزر المالديف بمجهودات دار الإفتاء المصرية، وما حققته من إنجازات خاصة خلال السنوات الماضية، مما جعلها قِبلة لطلبة الفتوى الصحيحة من مختلف البلدان، وأبدت تطلع الجامعة الإسلامية فى المالديف للاستفادة من خبرات الدار وإرسال خريجى الجامعة للتدريب على مهارات الإفتاء ومواجهة التطرف.

وفى نهاية اللقاء أهدى الوفد درع الجامعة الإسلامية لفضيلة المفتى، الذى أهداهم درع دار الإفتاء وموسوعة الفتاوى فى 46 مجلدًا.