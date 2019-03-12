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مطران الفيوم يُكذب مواقع التواصل: لا صحة لوجود تحركات ضد البابا تواضروس

الثلاثاء، 12 مارس 2019 11:13 ص
مطران الفيوم يُكذب مواقع التواصل: لا صحة لوجود تحركات ضد البابا تواضروس البابا تواضروس الثانى - أرشيفية
الفيوم - رباب الجالى
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أصدر الأنبا إبرام، مطران الفيوم، ورئيس دير رئيس الملائكة غبريال بجبل النقلون، بيانا بصفته عضوًا بالمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أكد فيه أنه لا صحة لما تردد مؤخرًا بأنه يوجد تحركات من بعض أعضاء المجمع المقدس ضد قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وقال مطران الفيوم، إن الحملات التى تشنها صفحات التواصل الاجتماعي ضد قداسة البابا، هى مجرد شائعات مغرضة ليس لها أساس من الصحة والمصداقية وأن هذا الكلام يعتبر إساءة للجميع وليس لشخص قداسته فقط، متابعًا: "نطلب من الرب أن يحفظ لنا حياة قداسة البابا وشركائه فى الخدمة الرسولية، المطارنة والأساقفة وأعضاء المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية".

وأكد مطران الفيوم، ومجمع الآباء الكهنة ومجمع رهبان دير رئيس الملائكة غبريال بجبل النقلون ومجمع رهبان الريان، وأعضاء المجلس الملى الفرعى والشمامسة والمكرسات ولجان الكنائس ومجالس إدارات الجمعيات القبطية والمسيحيون بالفيوم، فى البيان، أنهم يحملون المحبة والتقدير والخضوع والإحترام الكامل لقداسة البابا تواضروس الثاني، ويقدرون أتعابه ومجهوداته الكبيرة المخلصة فى خدمة الكنيسة كلها ومصر الغالية.

 


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