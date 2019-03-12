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مصرع 3 أشخاص فى عاصفة ثلجية على أجزاء من كشمير الهندية

الثلاثاء، 12 مارس 2019 10:15 ص
مصرع 3 أشخاص فى عاصفة ثلجية على أجزاء من كشمير الهندية عاصفة ثلجية
أ ش أ
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لقى 3 أشخاص مصرعهم ؛ إثر عاصفة ثلجية ضربت مقاطعة كوبوارا بالشطر الهندى من إقليم كشمير؛ وذلك وفقا لما أعلنته الشرطة الهندية.
وذكرت قناة "أنديا تى فى" الهندية اليوم /الثلاثاء/ أن مجموعة من المواطنين كانت تتحرك سيرا على الأقدام من مقاطعة كوبوارا إلى مقاطعة كرنة عندما هبت عاصفة ثلجية فى شمال كشمير ؛ ما أدى إلى فقدان 3 مواطنين، بينما تمكن الباقون من الوصول إلى منطقة آمنة ، وإبلاغ قوات الأمن ، موضحة أن قوات الأمن تمكنت من العثور على جثامين المواطنين المفقودين الذين لقوا حتفهم بسبب البرودة الشديدة.


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