مصرع 3 أشخاص فى عاصفة ثلجية على أجزاء من كشمير الهندية

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لقى 3 أشخاص مصرعهم ؛ إثر عاصفة ثلجية ضربت مقاطعة كوبوارا بالشطر الهندى من إقليم كشمير؛ وذلك وفقا لما أعلنته الشرطة الهندية.

وذكرت قناة "أنديا تى فى" الهندية اليوم /الثلاثاء/ أن مجموعة من المواطنين كانت تتحرك سيرا على الأقدام من مقاطعة كوبوارا إلى مقاطعة كرنة عندما هبت عاصفة ثلجية فى شمال كشمير ؛ ما أدى إلى فقدان 3 مواطنين، بينما تمكن الباقون من الوصول إلى منطقة آمنة ، وإبلاغ قوات الأمن ، موضحة أن قوات الأمن تمكنت من العثور على جثامين المواطنين المفقودين الذين لقوا حتفهم بسبب البرودة الشديدة.