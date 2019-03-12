مصرع شخص وإصابة 3 آخرين إثر تصادم سيارتين بطريق الزعفرانة غارب

البحر الأحمر - عماد عرفة

لقي شخص مصرعه، وأصيب 3 آخرين، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل "تريلا"، بطريق الزعفرانة غارب، وتم نقل المصابين والجثث لمستشفى غارب المركزى.

كان ورد بلاغ لشرطة النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم، بطريق الزعفرانة غارب، الكيلو 30 بين سيارتين نقل "تريلا"، وتسبب الحادث فى وقوع وفيات ومصابين.

انتقلت لمكان الحادث سيارات الاسعاف، وتبين مصرع شخص، وإصابة 3 آخرين تم نقلهم لمستشفى رأس غارب المركزى لتلقى العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما قامت ادارة مرور البحر الأحمر، بتحويل مسار الطريق إلى اتجاه آخر، لحين رفع حطام حادث تصادم السيارتين .