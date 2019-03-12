video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 12 مارس 2019 11:36 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين إثر تصادم سيارتين بطريق الزعفرانة غارب

الثلاثاء، 12 مارس 2019 10:15 ص
مصرع شخص وإصابة 3 آخرين إثر تصادم سيارتين بطريق الزعفرانة غارب حادث تصادم - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة
إضافة تعليق
لقي شخص مصرعه، وأصيب 3 آخرين، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل "تريلا"، بطريق الزعفرانة غارب، وتم نقل المصابين والجثث لمستشفى غارب المركزى.
 
كان ورد بلاغ لشرطة النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم، بطريق الزعفرانة غارب، الكيلو 30 بين سيارتين نقل "تريلا"، وتسبب الحادث فى وقوع وفيات ومصابين.
 
انتقلت لمكان الحادث سيارات الاسعاف، وتبين مصرع شخص، وإصابة 3 آخرين تم نقلهم لمستشفى رأس غارب المركزى لتلقى العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما قامت ادارة مرور البحر الأحمر، بتحويل مسار الطريق إلى اتجاه آخر، لحين رفع حطام حادث تصادم السيارتين .
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين فى حادث تصادم بطريق برنيس - الشلاتين

البحرالاحمر

اخبار مصر

اخبار المحافظات

الغردقة

غارب

الزعفرانة

حوادث الطرق




لا تفوتك
اكشف أون لاين.. خدمة جديدة فى عالم طب الأسنان بمصر من مركز شاينى وايت

اكشف أون لاين.. خدمة جديدة فى عالم طب الأسنان بمصر من مركز شاينى وايت

5 أسباب تدعم عودة الأهلى أمام الساورة.. جاهزية الشناوى لدخول القائمة.. زيادة أعداد الجماهير.. توظيف الجوكر فى وسط الملعب.. سوء نتائج بطل الجزائر خارج ملعبه.. وعدم الانشغال بمباريات محلياً

5 أسباب تدعم عودة الأهلى أمام الساورة.. جاهزية الشناوى لدخول القائمة.. زيادة أعداد الجماهير.. توظيف الجوكر فى وسط الملعب.. سوء نتائج بطل الجزائر خارج ملعبه.. وعدم الانشغال بمباريات محلياً

تعرف على هدية "معجبة" لمصطفى شعبان؟ وبماذا دعت له والدتها؟.. فيديو

تعرف على هدية "معجبة" لمصطفى شعبان؟ وبماذا دعت له والدتها؟.. فيديو

هل إعلان "جوايدو" لحالة الطوارئ الوطنية دستورى؟.. خبير قانونى: المادة 338 من الدستور الفنزويلى تسمح بذلك.. انقطاع التيار الكهربائى تسبب فى حالة من الفوضى ونهب المحلات التجارية ومقتل 17 مريضا.. و"مادورو" ينفى

هل إعلان "جوايدو" لحالة الطوارئ الوطنية دستورى؟.. خبير قانونى: المادة 338 من الدستور الفنزويلى تسمح بذلك.. انقطاع التيار الكهربائى تسبب فى حالة من الفوضى ونهب المحلات التجارية ومقتل 17 مريضا.. و"مادورو" ينفى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة