مصرع شاب وإصابة شقيقه خلال مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

لقى شاب مصرعه، وأصيب شقيقه، خلال مشاجرة بسبب خلافات الجيرة، بمركز كفر الدوار بالبحيرة.

كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالواقعة، من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص، تبين ورود بلاغ لمركز شرطة كفر الدوار، من المستشفى العام بوصول " ص. ع. ص " مصاب بعدة طعنات في الصدر والرقبة، توفي على اثرها، وكذلك وصول شقيقه "م" مصاب بعدة طعنات نافذة.

ووفقا لتحريات وحدة مباحث مركز كفر الدوار، بقيادة الرائد أحمد الشرقاوى، تبين نشوب مشاجرة بين كل من المجنى عليهما و"أ.م.غ" وشقيقه "م " بسبب خلافات الجيرة، قام على إثرها الاخريين بطعن المجنى عليهما بالبطن والرقبة بسلاح أبيض كان بحوزتهما، مما أدى إلى مصرع وإصابة المجنى عليهما.

وتم ضبط المتهم الأول، وجارى ضبط المتهم الثانى، وتم تحرير المحضر اللازم، تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.