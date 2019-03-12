video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 12 مارس 2019 12:55 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مسئول الدعوة بالأوقاف: الجماعات التكفيرية تقنع الشباب بالانتحار والتفجير لدخول الجنة

الثلاثاء، 12 مارس 2019 12:29 م
مسئول الدعوة بالأوقاف: الجماعات التكفيرية تقنع الشباب بالانتحار والتفجير لدخول الجنة الشيخ أحمد تركى مع نائب جامعة الأزهر
كتب محمود راغب
إضافة تعليق
قال الشيخ أحمد تركى، رئيس مركز بحوث الدعوة بوزارة الأوقاف وأحد علماء الأزهر الشريف، إن الجماعات التكفيرية تقنع الشباب بالانتحار لدخول الجنة والإسلام بريء من ذلك.
 
 
ووجه الشيخ أحمد تركى، رئيس مركز بحوث الدعوة بوزارة الأوقاف وأحد علماء الأزهر الشريف، خلال لقاء مفتوح مع طلاب جامعة عين شمس، كلمته للطلاب قائلا: "لما حد يقولك اقتل قوله سيدنا النبى قتل مين"، مناشدا الطلاب بضرورة إعمال العقل وعدم تصديق الشائعات والفيديوهات المفبركة.
 
 
وتابع الشيخ أحمد تركى، رئيس مركز بحوث الدعوة بوزارة الأوقاف وأحد علماء الأزهر الشريف، قائلا: "فى الفترات الأخيرة تخرج تفسيرات لتخدم الجامعات التكفيرية أهدافها وتسعى هذه الجماعات لخروج هذه التفسيرات وتأويلها بشكل خاطئ مستغلة الأحداث".
 
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نائب رئيس "عين شمس" يفتتح لقاء الشيخ أحمد تركى رئيس مركز بحوث الدعوة بالطلاب

رئيس بحوث الدعوة من جامعة عين شمس: الجماعات الإسلامية نشأت على خطى الاستعمار

جامعه عين شمس

عين شمس

الأوقاف

أحمد تركى

الشيخ احمد تركى




لا تفوتك
اكشف أون لاين.. خدمة جديدة فى عالم طب الأسنان بمصر من مركز شاينى وايت

اكشف أون لاين.. خدمة جديدة فى عالم طب الأسنان بمصر من مركز شاينى وايت

5 أسباب تدعم عودة الأهلى أمام الساورة.. جاهزية الشناوى لدخول القائمة.. زيادة أعداد الجماهير.. توظيف الجوكر فى وسط الملعب.. سوء نتائج بطل الجزائر خارج ملعبه.. وعدم الانشغال بمباريات محلياً

5 أسباب تدعم عودة الأهلى أمام الساورة.. جاهزية الشناوى لدخول القائمة.. زيادة أعداد الجماهير.. توظيف الجوكر فى وسط الملعب.. سوء نتائج بطل الجزائر خارج ملعبه.. وعدم الانشغال بمباريات محلياً

تعرف على هدية "معجبة" لمصطفى شعبان؟ وبماذا دعت له والدتها؟.. فيديو

تعرف على هدية "معجبة" لمصطفى شعبان؟ وبماذا دعت له والدتها؟.. فيديو

هل إعلان "جوايدو" لحالة الطوارئ الوطنية دستورى؟.. خبير قانونى: المادة 338 من الدستور الفنزويلى تسمح بذلك.. انقطاع التيار الكهربائى تسبب فى حالة من الفوضى ونهب المحلات التجارية ومقتل 17 مريضا.. و"مادورو" ينفى

هل إعلان "جوايدو" لحالة الطوارئ الوطنية دستورى؟.. خبير قانونى: المادة 338 من الدستور الفنزويلى تسمح بذلك.. انقطاع التيار الكهربائى تسبب فى حالة من الفوضى ونهب المحلات التجارية ومقتل 17 مريضا.. و"مادورو" ينفى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة