مسئول الدعوة بالأوقاف: الجماعات التكفيرية تقنع الشباب بالانتحار والتفجير لدخول الجنة

كتب محمود راغب

قال الشيخ أحمد تركى، رئيس مركز بحوث الدعوة بوزارة الأوقاف وأحد علماء الأزهر الشريف، إن الجماعات التكفيرية تقنع الشباب بالانتحار لدخول الجنة والإسلام بريء من ذلك.

ووجه الشيخ أحمد تركى، رئيس مركز بحوث الدعوة بوزارة الأوقاف وأحد علماء الأزهر الشريف، خلال لقاء مفتوح مع طلاب جامعة عين شمس، كلمته للطلاب قائلا: "لما حد يقولك اقتل قوله سيدنا النبى قتل مين"، مناشدا الطلاب بضرورة إعمال العقل وعدم تصديق الشائعات والفيديوهات المفبركة.

وتابع الشيخ أحمد تركى، رئيس مركز بحوث الدعوة بوزارة الأوقاف وأحد علماء الأزهر الشريف، قائلا: "فى الفترات الأخيرة تخرج تفسيرات لتخدم الجامعات التكفيرية أهدافها وتسعى هذه الجماعات لخروج هذه التفسيرات وتأويلها بشكل خاطئ مستغلة الأحداث".