محافظ مطروح يطلق اسم الشهيد مفتاح العشيبى على طريق جديد

مطروح – حسن مشالي

أطلق اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، اسم الشهيد مفتاح أبو زيد العشيبي، من أبناء قرية القصر بمدينة مرسى مطروح، علي الطريق الجديد غربي المدينة، تزامنا مع الاحتفالات بيوم الشهيد.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ أعمال إنشاء الطريق الجديد، الذي سيربط بين طريق السلوم الدولي والطريق المؤدي إلي قرية القصر وشواطئ غب المدينة.

وأوضح المحافظ، بأن الشهيد مفتاح العشيبي، أحد أبناء مطروح، كان مجندا بالقوات المسلحة واستشهد في نفس الخندق الذي استشهد فيه الفريق عبد المنعم رياض، أثناء حرب الاستنزاف في 9 مارس عام 1969.

واكد محافظ مطروح، أن إطلاق اسم الشهيد مفتاح العشيبي، على الطريق الجديد، يأتي تخليداً لذكراه الطاهرة وتقديراً لما قدمه من تضحيات نفيسة بالروح والدم، من أجل الدفاع عن وطننا الغالي مصر.