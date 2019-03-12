محافظ مطروح يتفقد سير العمل ونسب تنفيذ أعمال مشروع تطوير كورنيش الأبيض

مطروح - حسن مشالى

تفقد اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، طريق كورنيش الأُبَيض الجديد لمتابعة الأعمال و الوقوف على معوقات وعقبات استكمال الطريق السياحي الجديد، الممتد من شاطئ كليوباترا إلي شاطئ الأُبَيض، ليكون متنفسا جديدا لأهالي وزوار مطروح، ومنطقة جذب سياحي واستثماري للمحافظة.

ووجه المحافظ، بضرورة وضع العلامات والإرشادات المرورية اللازمة على الطريق، لتوضيح أماكن الانتظار ومحاور وأماكن الدوران وغيرها، و شدد محافظ مطروح، على ضرورة التنسيق بين الجهات التنفيذية المختلفة، لتفادي وتذليل العقبات، لسرعة إنهاء الأعمال قبل بداية موسم الصيف المقبل.

و أشار "الغرابلي" إلي ضرورة سرعة وضع مخطط لإنشاء ممشى من و إلى حمام كليوباترا، ورفع كفاءة منطقة حمام كليوباترا وتمهيد الطريق ليكون أيقونة سياحية حضارية، وفق المخطط لجذب الاستثمار.

رافق محافظ مطروح خلال الجولة، العميد أحمد الاسكندراني رئيس مدينة مرسى مطروح والمهندس إبراهيم خالد ، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة وعدد من مسئولي الإدارات المعنية.