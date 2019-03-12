video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 12 مارس 2019 06:44 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ مطروح يتفقد سير العمل ونسب تنفيذ أعمال مشروع تطوير كورنيش الأبيض

الثلاثاء، 12 مارس 2019 05:42 م
محافظ مطروح يتفقد سير العمل ونسب تنفيذ أعمال مشروع تطوير كورنيش الأبيض محافظ مطروح
مطروح - حسن مشالى
إضافة تعليق

تفقد اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، طريق كورنيش الأُبَيض الجديد لمتابعة الأعمال و الوقوف على معوقات وعقبات استكمال الطريق السياحي الجديد، الممتد من شاطئ كليوباترا إلي شاطئ الأُبَيض، ليكون متنفسا جديدا لأهالي وزوار مطروح،  ومنطقة جذب سياحي واستثماري للمحافظة.

ووجه المحافظ، بضرورة وضع العلامات والإرشادات المرورية اللازمة على الطريق، لتوضيح أماكن الانتظار  ومحاور وأماكن الدوران وغيرها، و شدد محافظ مطروح، على ضرورة التنسيق بين الجهات التنفيذية المختلفة، لتفادي وتذليل العقبات، لسرعة إنهاء الأعمال قبل بداية  موسم الصيف المقبل.

و أشار "الغرابلي"  إلي ضرورة سرعة وضع  مخطط لإنشاء ممشى من و إلى حمام كليوباترا، ورفع كفاءة منطقة حمام كليوباترا وتمهيد الطريق ليكون أيقونة سياحية حضارية، وفق المخطط لجذب الاستثمار.

رافق محافظ مطروح خلال الجولة، العميد أحمد الاسكندراني رئيس مدينة مرسى مطروح والمهندس إبراهيم خالد ،  رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة  وعدد من مسئولي الإدارات المعنية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ مطروح يطلق اسم الشهيد مفتاح العشيبى على طريق جديد

محافظة مطروح

مطروح

اخبار مطروح

اخبار المحافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
إنفوجراف.. النمو الاقتصادى يدفع "موديز" لتثبيت نظرتها الإيجابية لقطاع مصر المصرفى

إنفوجراف.. النمو الاقتصادى يدفع "موديز" لتثبيت نظرتها الإيجابية لقطاع مصر المصرفى

فيديو يكشف المشاهد الأخيرة لركاب الطائرة الإثيوبية قبل التحطم

فيديو يكشف المشاهد الأخيرة لركاب الطائرة الإثيوبية قبل التحطم

"الصحة" تؤمن دواء المصريين.. ضخ 1.2 مليون عبوة أنسولين بالصيدليات والمستشفيات.. ولأول مرة توفير "الخراطيش" لمرضى "التأمين ونفقة الدولة" يوليو 2019.. وخط إنتاج محاليل بطاقة 15 مليون زجاجة سنوياً بجودة عالمية

"الصحة" تؤمن دواء المصريين.. ضخ 1.2 مليون عبوة أنسولين بالصيدليات والمستشفيات.. ولأول مرة توفير "الخراطيش" لمرضى "التأمين ونفقة الدولة" يوليو 2019.. وخط إنتاج محاليل بطاقة 15 مليون زجاجة سنوياً بجودة عالمية

زيدان يقلب الأمور رأسا على عقب في ريال مدريد.. زيزو ينقذ رقبة رئيس الملكي ومارسيلو وسيرجيو راموس وكيلور نافاس.. نهاية جاريث بيل وعصر المواهب الشابة.. وهولاء الرابحون والخاسرون من عودة الأسطورة الفرنسية

زيدان يقلب الأمور رأسا على عقب في ريال مدريد.. زيزو ينقذ رقبة رئيس الملكي ومارسيلو وسيرجيو راموس وكيلور نافاس.. نهاية جاريث بيل وعصر المواهب الشابة.. وهولاء الرابحون والخاسرون من عودة الأسطورة الفرنسية

انخفاض الحرارة غدا 7 درجات يصاحبها رياح وأمطار تمتد للقاهرة

انخفاض الحرارة غدا 7 درجات يصاحبها رياح وأمطار تمتد للقاهرة

الأهلي يتلقى موافقة أمنية بزيادة الجمهور أمام الساورة لـ15 ألف مشجع

الأهلي يتلقى موافقة أمنية بزيادة الجمهور أمام الساورة لـ15 ألف مشجع

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة