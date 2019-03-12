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محافظ دمياط تشدد على مسئولى المحليات تنفيذ قرارات الإزالة

الثلاثاء، 12 مارس 2019 04:42 م
محافظ دمياط تشدد على مسئولى المحليات تنفيذ قرارات الإزالة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
دمياط معتز الشربينى
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قامت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، بزيارة مفاجئة لمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، لمتابعة سير العمل والوقوف على مدى انتظام كافة الأعمال .

 

واستهلت المحافظ، الزيارة بتفقد إدارة خدمة المواطنين، واستمعت من العاملين بالإدارة عن المنظومة المتبعة لاستقبال الشكاوى والمطالب والإجراءات الخاصة بالتعامل معها، ووجهت الدكتورة منال عوض بسرعة بحث كافة الشكاوى والعمل على حلها فورا والتيسير على المواطنين .

 

كما تفقدت محافظ دمياط، جميع الإدارات والأقسام بالوحدة، وخلال متابعتها للأعمال التى تقوم بها الإدارة الهندسية، شددت المحافظ على تنفيذ كافة قرارات الازالة الصادرة للمبانى المخالفة والتصدى لكافة حالات التعديات على الأراضى الزراعية وخط التنظيم، كما وجهت المحافظ مدير إدارة الحسابات بسرعة الانتهاء من إجراءات صرف مستحقات عمال النظافة و السائقين.

 

وخلال لقائها بإحدى المواطنات، أكدت المحافظ على رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، بسرعة بحث شكواها الخاصة بتوفير وحدة سكنية ضمن وحدات الأسر الأولى بالرعاية، كما وجهت بإنجاز جميع المهام وتحسين معدلات الأداء الوظيفى داخل الوحدة.

 


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